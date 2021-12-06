كوادرادو: لم أقصد تسجيل هدفي في جنوى

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 12:13

كتب : عبد الرحمن فوزي

خوان كوادرادو - يوفنتوس

كشف خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس عن عدم قصده لتسجيله لهدفه في مرمى جنوى.

وفاز يوفنتوس على جنوى بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعبه في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

وسجل كوادرادو الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة التاسعة من ركلة ركنية نفذها بشكل مباشر في المرمى.

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وقال كوادرادو في تصريحات لشبكة دازن عقب المباراة: "لم أقصد فعل ذلك، كنت أحاول إرسال عرضية على الزاوية القريبة ولكن الكرة ارتفعت كثيرا وسكنت الشباك".

وكان كوادرادو قد أوضح من قبل عدم قصده لتسجيل هدفه في مرمى فيورنتينا في مباراة سابقة.

بذلك الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 27 في المركز الخامس بفارق سبع نقاط عن دخول المربع الذهبي والمركز الرابع والذي يحتله أتالانتا برصيد 34 نقطة.

بينما توقف رصيد جنوى عند النقطة العاشرة في المركز الـ 18.

ويحل يوفنتوس ضيفا في المباراة المقبلة على فينيسيا يوم السبت 11 ديسمبر، بينما سيستضيف جنوى فريق سامبدوريا على ملعبه يوم الجمعة.

خوان كوادرادو يوفنتوس الدوري الإيطالي
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