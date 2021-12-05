الجزيري: أغلقنا صفحة سوريا.. جاهزون للفوز على الإمارات

شدد سيف الدين الجزيري مهاجم تونس على أن منتخب بلاده أغلق صفحة الخسارة من سوريا مشيرا إلى أن الجميع اتفق على ضرورة الفوز أمام الإمارات.

ويلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الإماراتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب.

وقال سيف الدين الجزيري في المؤتمر الصحفي: "أغلقنا صفحة مباراة سوريا، تحضرنا بشكل قوي وجاهزون لمواجهة الإمارات".

وأضاف "التأهل بين أيدينا، يجب أن نتحمل المسؤولية ونحقق الفوز وهو ما اتفقنا عليه".

وتابع : "نعلم أن مواجهة الإمارات لن تكون سهلة ولكننا سنلعب غدا من أجل الفوز فقط لحسم التأهل لربع النهائي".

وسجل الجزيري هدفين أمام موريتانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويمتلك المنتخب التونسي 3 نقاط بعد الفوز على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد والخسارة أمام سوريا بهدفين دون رد.

ويتصدر المنتخب الإماراتي المجموعة بست نقاط بعد انتصارين على سوريا وموريتانيا.