الشعباني: اللاعبون سبب تأهلنا رغم إهدار الفرص.. ولابد من التدعيم القوي قبل المجموعات

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 20:42

كتب : FilGoal

معين الشعباني مدرب المصري أمام ريفرز يونايتد

وجه معين الشعباني مدرب النادي المصري الشكر للاعبين على الأداء الذي أهل الفريق إلى دور المجموعات.

تأهل النادي المصري إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على ريفرز يونايتد بهدف مقابل لا شيء.

أخبار متعلقة
إلى المجموعات.. جريندو يرفع رأس الشعباني ويقود المصري للفوز على ريفرز يونايتد تشكيل المصري - أموتو وعنتر وجريندو يواجهون ريفيرز في الكونفدرالية ريفرز يونايتد لـ في الجول: تم إخطارنا أنه لا يمكن إذاعة مباراة المصري في نيجيريا محمد صلاح: لا يمكنني معرفة إن كان راموس متعمدا إصابتي أم لا.. وهناك مصريون يمكنهم اللعب في أوروبا

وقال الشعباني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 عقب اللقاء: "الشكر للاعبين على هذا التأهل. عانينا غيابات كثيرة بسبب الإصابات ونقص القائمة في الكونفدرالية. لذلك، أحيي اللاعبين على تركيزهم، والذي جلب لنا التأهل".

وأضاف "القرعة وضعتنا أمام وصيف بطل نيجيريا ولو كنا واجهنا وصيف دولة أصغر لكان الأمر أسهل. بمجموع المباراتين كنا الأحق بالتأهل. رغم ظروف مباراة نيجيريا الصعبة، وإهدار العديد من الفرص اليوم، لكن حققنا التأهل".

المدرب التونسي أكمل "لابد أن يعلم اللاعبون إن في مستوى آخر، تضييع هذا الكم من الفرص لن يمر مرور الكرام. رغم إهدار الفرص لكننا كنا في الموعد دفاعيا وقدمنا مباراة كبيرة أهلتنا للدور التالي".

وأتم "في النهاية سعداء بالتأهل ونشكر من ساندونا، ولدينا الوقت الكافي لتجهيز هذا الفريق لدور المجموعات، ولابد من التدعيم القوي. لدينا الأساسات الجيدة، لكن لابد من إضافات أخرى في يناير".

ويستعد المصري لمواجهة مصر للمقاصة يوم 13 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

الكونفدرالية الإفريقية المصري ريفرز يونايتد معين الشعباني
نرشح لكم
كأس الكونفدرالية الإفريقية - موعد مباريات المصري في دور المجموعات الشعباني لـ في الجول: متفائل رغم صعوبة المجموعة على الورق.. كلمة المصري ستكون مسموعة بيراميدز لـ في الجول: هدفنا اللقب.. وفرق الكونفدرالية قوية مثل دوري الأبطال ترتيب مباريات بيراميدز والمصري في الكونفدرالية
أخر الأخبار
ديبالا: التجديد لـ يوفنتوس؟ أشياء عديدة تحدث.. ونظرت لصديقي في المدرجات 31 دقيقة | الدوري الإيطالي
فصل جديد في العداوة.. عصا معدنية تلغي دربي الأندلس بين بيتيس وإشبيلية 38 دقيقة | أوروبا
في مباراة أليجري الـ 300.. يوفنتوس يستعيد توازنه بالفوز على أودينيزي 48 دقيقة | الدوري الإيطالي
محمد صلاح يكتب تاريخا جديدا.. ومصر تنفرد بتسيد إفريقيا ضمن أرقام الفوز على غينيا بيساو 50 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في غياب ميسي ونيمار.. مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على بريست ساعة | الدوري الفرنسي
أمم إفريقيا - ماذا قدم محمد صلاح رجل مباراة مصر أمام غينيا بيساو ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كأس أمم إفريقيا - محمد صلاح ينضم إلى 5 أساطير سجلوا لـ مصر في ثلاث نسخ ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
محمد صلاح يدافع عن لاعبي مصر.. ويرفع التحدي أمام منتخبات القارة في أمم إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي