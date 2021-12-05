مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (1) - (0) مانياما.. فرص ضائعة بالجملة
الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 17:55
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة بيراميدز ومانياما اليوم الأحد في إياب ملحق الكونفدرالية.
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ق80: رمضان صبحي يسدد سهلة في يد الحارس
ق78: محمود وادي يهدر فرصة الهدف الثاني بتسديدة بعيدة عن المرمى من داخل منطقة الجزاء
ق75: تسديدة قوية من محمود وادي فوق العارضة
ق59: إبراهيم عادل يهدر فرصة مؤكدة بعد تمريرة من رمضان صبحي
ق55: تسديدة قوية من لاعب مانياما يتصدى لها إكرامي
ق47: حارس مانياما يتألق أمام تسديدة رمضان صبحي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45: بيراميدز يهدر الثاني من رمضان صبحي
ق44: شريف إكرامي يمنع هدف التعادل لـ مانياما
ق35: الهدف الأول لبيراميدز عن طريق إبراهيم عادل
ق31: تسديدة قوية من إيريك تراوري بعد هجمة مرتدة وتمريرة من رمضان صبحي ولكن تسديدة البوركيني جاءت بجوار القائم
ق16: تمريرات بين لاعبي بيراميدز تنتهي عند عبد الله السعيد الذي مرر عرضية إلى إيريك تراوري ليسدد وتضطدم بالدفاع. لاعبو بيراميدز طالبوا باحتساب ضربة جزاءولكن الحكم أمر باستمرار اللعب
ق10: تسديدة قوية من إبراهيم عادل بجوار القائم
بداية المباراة