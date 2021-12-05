مباشر في الكونفدرالية - المصري (1)-(0) ريفرز يونايتد.. العراقي يمنع هدفا محققا

تابع مباشرة مباراة المصري وريفيرز يونايتد في إياب ملحق الكونفدرالية.

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ق. 76 حسن علي يشارك بدلا من مصطفى سلطان.

ق. 73 كريم العراقي ينقذ فرصة محققة من أمام لاعب ريفرز يونايتد قبل إسكانها الشباك.

ق. 71 حسين رجب يشارك بدلا من أموتو.

ق. 48 بينية من عنتر يأخذها أموتو وينفرد تمااااما ويسدد بجانب القائم.

ق. 47 أوووه كرة ثابتة ينفذها مصطفى سلطان في القااائم وترتد إلى أموتو الذي يستلم الكرة ويسدد من داخل الست ياردات، لكن الحارس تصدى لها بأعجوبة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 عرضية أخرجها الدفاع وتابعها عنتر بتصويبة تصدى لها الحارس إلى ركنية.

ق. 21 عرضية وصلت إلى مهاجم ريفرز يونايتد الذي سدد بجانب القائم بقليل.

ق. 13 انطلاقة من أحمد شديد قناوي وعرضية إلى أوستين أموتو الذي استلم وسدد برأسية فوق المرمى بقليل.

ق. 12 جوووول أوووول. عرضية من عنتر أبعدها الدفاع وقابلها مصطفى سلطان بتصويبة ارتطمت في أموتو وتصدى لها الحارس ليتابعها جريندو في المرمى.

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جووووول⚽⚽.. جريندو يسجل الهدف الأول لفريق المصري في مرمى ريفرز النيجيري pic.twitter.com/m8fvBAm9yK — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 5, 2021

ق. 11 طولية من فريد شوقي إلى جريندو الذي استلم داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية قابلها عنتر برأسية فوق المرمى.

ق. 7 تصويبة من أوستين أموتو بعيدة عن المرمى.

ق. 6 كرة ثابتة لريفرز يونايتد تسدد فوق المرمى.

بداية المباراة