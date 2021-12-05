محمد صلاح: مورينيو طور في شخصي.. وعن الاختلاف بعد الشهرة وأمامي أكثر من 8 سنوات

أشاد محمد صلاح بعلاقته بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كشف أنه طور في شخصيته.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويرى صلاح أن أمامه أكثر من 8 سنوات داخل ملاعب كرة القدم وعن المشروع الذي ينوي عمله الفترة المقبلة في مصر.

وقال صلاح عبر منصة شاهد: "تقابلت مع مورينيو كثيرا وعلاقتي به جيدة وقابلته وهو في توتنام وفي مانشستر يونايتد".

وأضاف "أحب مورينيو كشخص، وأشعر أنه طور في شخصي بعض الأمور، علاقتنا قائمة على الاحترام والحب".

وعن الطقوس التي اعتاد عليها قبل المباريات أوضح "دائما ما أدخل الملعب بقدمي اليمنى، وأخرج منه كذلك، ولدي روتين ليوم المباريات دائما".

وتابع "عندما استيقظ دائما ما أجلس على الأرض وأغمض عيني وأركز في عملية التنفس وأحاول أن أركز في المباراة وأتخيل ما أريد حدوثه وأعيشه، ثم يجب أن استحم في الفندق ومرة أخرى في الملعب قبل المباراة".

وبالحديث عن الفارق بعد الشهرة أوضح صلاح "الشهرة غيرت بعض الأمور في شخصي، أصبحت أهدأ تقابل أشخاصا متحمسين لأخذك للمنزل، بقدر حماس الناس يجب أن تكون هادئا وتستوعب الحالة التي يكونوا فيها".

وشدد "الأموال والشهرة جعلتني أكثر صراحة مع نفسي، أنني لا أريد إثبات شيئا لنفسي".

وتابع "عندما انتقلت من المقاولون إلى بازل كان كل شيء مختلفا، كنت لا أتحدث بالإنجليزية، كان علي التأقلم وأن تعيش الأجواء وتقترب من الناس لتفهم طريقة تفكيرهم، معظم اللاعبين المصريين عندما يحترفون لا يستمرون هو عدم تأقلمهم، تحدثت مع لاعبين مصريين كثر قبل السفر وأخبروني أن الأمر صعب عليهم".

وأضاف صلاح "أحب اللعب في الصقيع، وهذا أمر يساعدني بشكل كبير. لا أحب اللعب في الجو الحار".

وبالحديث عن الخمور واختلاف الثقافات كشف صلاح "عمري ما رغبت في تناول أي خمور. أتعرض لذلك الموقف كثيرا لكن لم يضغط علي أحد لتناول أي نوع من الخمور ولا أرغب في تجربتها".

وعن التعامل مع المعجبات أجاب "أنا شخص هادئ، طوال ما أنا أبعد من الناس طوال ما الدنيا بها سلام، لدي أصدقاء في الوسط الفني من الجنسين لكنني شخص هادئ وزوجتي تتفهم هذه الأمور، أنا بيتوتي جدا".

وعن وصوله لـ 29 عاما واقترابه من الاعتزال خلال 4 أو 5 سنوات أجاب "لا أمامي أكثر من ذلك".

وعن سؤاله هل سيستمر لمدة 7 أو 8 سنوات أخرى أجاب صلاح مجددا "لا أمامي أكثر أيضا".

وبالحديث عن المشاريع الخاصة أوضح "بالطبع فكرت في أن يكون لدي مشروع خاص وسأبدأ في مصر في وقت قريب، مشروع صالات جيم وأكل صحي، أشعر أن هذا أمر يمثلني، أتمنى أن يساعد الناس بشكل كبير".

وشدد صلاح "أشعر أن في مصر الناس تحتاج لأن يضعها على الطريق الصحيح وهم سيكملون. لدينا مواهب كثيرة في كل المجالات، يحتاجون فقط للنصح والمساعدة".

واختتم تصريحاته "عائلتي تأقلمت بشكل جيد، ومكة تتحدث بلكنة أهل مانشستر الآن. تقول لي إنني أتحدث الإنجليزية بلكنة العرب الآن".