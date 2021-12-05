الجماهير اقتحمت الملعب.. مالمو يتوج بلقب الدوري السويدي تحت قيادة تومسون

حسم مالمو لقب الدوري السويدي موسم 2021 للمرة الثانية والعشرين في تاريخه بفارق الأهداف على حساب أيك في الجولة الأخيرة.

مالمو في الجولة الأخيرة تعادلا سلبيا مع هالمستاد، ورغم فوز أيك على سيريس بنتيجة 4-2، فاز باللقب بفضل فارق الأهداف بعدما تساوي ترتيب الفريقين عند 59 نقطة.

ويقود مالمو المدرب الدنماركي جون دال تومسون نجم ميلان وإيندهوفن السابق، ويتولى تدريب الفريق منذ يناير 2020 وحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي، كما حصد جائزة مدرب الموسم الماضي في السويد.

Lagkapten Christiansen lyfter pokalen. MFF är svenska mästare 2021! pic.twitter.com/dtw2HOe3bm — discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) December 4, 2021

وحافظ على مالمو على لقبه للموسم الثاني على التوالي، كما عزز رقمه القياسي كأكثر فريق يتوج باللقب برصيد 22 لقبا بفارق 4 ألقاب عن جوتيبرج أقرب منافسيه.

واقتحم جمهور مالمو أرضية الملعب عقب إطلاق صافرة النهاية احتفالا بفوز الفريق بلقب الدوري.

Malmö FF är svenska mästare! Se matchen på https://t.co/Nmw67Zlu4o pic.twitter.com/c9MJruT583 — discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) December 4, 2021

ويحل مالمو يوم الأربعاء المقبل ضيفا على يوفنتوس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري الأبطال.

ويتذيل الفريق ترتيب المجموعة الثامنة برصيد نقطة واحدة وانتهت آماله في التأهل للدوري الأوروبي.