ريال مدريد يكسر أرقام سوسيداد ويعزز الصدارة بثنائية في أنويتا

فاز ريال مدريد على ريال سوسيداد بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أنويتا ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني، ليحقق ريال مدريد الفوز السادس على التوالي ويعزز الصدارة ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه.

أحرز أهداف ريال مدريد كل من لوكا يوفيتش وفينيسيوس جونيور.

التشكيل

بدأ كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل المماثل لمباراة بلباو السابقة مع عودة داني كارفاخال إلى مركز الظهير الأيمن.

📋 بنزيمة وفينيسيوس في مقدمة هجوم ريال مدريد أمام سوسيداد ⚪👑#السبت_الكروي pic.twitter.com/wBTz9PwJMV — FilGoal (@FilGoal) December 4, 2021

شهدت الدقيقة الـ 16 إصابة كريم بنزيما ودخول لوكا يوفيتش بديلا له.

ووفقا للتقارير الإسبانية فإن بنزيما قد شعر بانزعاج في أوتار الركبة وسيغيب في المباراتين المقبلتين أمام إنتر ميلان وأتليتكو مدريد.

بدأ ريال مدريد في الهجوم وتشكيل الخطورة في الدقيقة الـ 19 عن طريق فينيسيوس جونيور بتسديدة ذهبت في أحضان الحارس ريميرو.

واستمر ريميرو في التألق وتصدى لتسديدتين من مودريتش ورودريجو قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني مباشرة أرسل يوفيتش تمريرة رائعة لرودريجو الذي انفرد من الجانب الأيمن وسدد الكرة ولكن تألق ريميرو استمر.

وبعد دقيقة واحدة انطلق فينيسيوس جونيور ومرر الكرة ليفويتش الذي أعادها له داخل منطقة الجزاء بشكل رائع ليسدد الكرة مباشرة محرزا الهدف الأول.

فينيسوس تمكن من الوصول لـ 10 أهداف مع ريال مدريد في موسم واحد بالدوري الإسباني لأول مرة في مسيرته.

وفي الدقيقة الـ 56 أضاف يوفيتش الهدف الثاني برأسية مستغلا ركلة ركنية لعبها كاسميرو برأسه ليكملها يوفيتش في المرمى.

هدف يوفيتش هو الثالث له بقميص ريال مدريد منذ انضمامه للفريق والأول منذ فبراير 2020.

وكاد فينيسيوس أن يسجل الثالث في الدقيقة الـ 87 بعدما تلقى تمريرة رائعة من ميليتاو لينفرد بالمرمى من منتصف الملعب ويسدد ولكن ريميرو كان بالمرصاد مرة أخرى.

لم يتمكن ريال سوسيداد من تشكيل خطورة على المرمى حتى أعلن الحكم نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين دون مقابل.

فوز ريال مدريد كان هو السادس على التوالي في الدوري الإسباني، بينما تلقى ريال سوسيداد الهزيمة الأولى على ملعبه هذا الموسم.

ولم تهتز شباك ريال سوسيداد على ملعبه إلا مرة واحدة في الدوري قبل مواجهة ريال مدريد وتلقي هدفين.

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 39 في صدارة الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد ريال سوسيداد عند النقطة الـ 29 في المركز الخامس.

ويلتقي ريال مدريد مع أتليتكو مدريد في الجولة المقبلة على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما سيخرج ريال سوسيداد لمواجهة ريال بيتيس.