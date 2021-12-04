مباشر في إسبانيا - ريال سوسيداد (0) - (0) ريال مدريد.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال سوسيداد وريال مدريد في الجولة 16 من الدوري الإسباني.

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د46. رودريجو يهدر أول أهداف ريال مدريد وريميرو يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د24. هجمة من ريال مدريد تنتهي بتسديدة من مودريتش في أحضان الحارس

د21 ريميرو يتصدى لتسديدة رودريجو

د19. تسديدة من جونيور في يد حارس المرمى

د16. تبديل أول اضطراري بخروج بنزيما للإصابة ودخول لوكا يوفيتش

د11. إنقاذ رائع من ميليتاو بعد رأسية من ميليتاو

بداية المباراة

بداية اللقاء بعد قليل