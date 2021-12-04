انتهت في إسبانيا - ريال سوسيداد (0) - (2) ريال مدريد.. ريال مدريد يعزز الصدارة

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 21:57

كتب : FilGoal

فريق ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال سوسيداد وريال مدريد في الجولة 16 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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د87. ريميرو ينقذ انفرادا من فينيسيوس

د68. تسديدة من أليكساندر إزاك فوق المرمى

د56. جوووول ثاني لريال مدريد لوكا يوفيتش يسجل أخيرا مع ريال مدريد برأسية بعد متابعة لرأسية كاسميرو

د47 جوووول أول لريال مدريد فينيسوس جونيور بعد تبادل رائع مع لوكا يوفيتش لينهيها في المرمى

د46. رودريجو يهدر أول أهداف ريال مدريد وريميرو يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د24. هجمة من ريال مدريد تنتهي بتسديدة من مودريتش في أحضان الحارس

د21 ريميرو يتصدى لتسديدة رودريجو

د19. تسديدة من جونيور في يد حارس المرمى

د16. تبديل أول اضطراري بخروج بنزيما للإصابة ودخول لوكا يوفيتش

د11. إنقاذ رائع من ميليتاو بعد رأسية من ميليتاو

بداية المباراة

بداية اللقاء بعد قليل

ريال مدريد ريال سوسيداد في إسبانيا الدوري الإسباني
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