بايرن ميونيخ يبتعد بالصدارة بفوز مثير على دورتموند

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 21:39

كتب : عبد الرحمن فوزي

روبيرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

فاز بايرن ميونيخ على بوروسياد دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الـ 14 من الدوري الألماني، ليبتعد بايرن ميونيخ بالصدارة.

سجل أهداف بايرن ميونيخ كل من روبيرت ليفاندوفسكي وكينجسلي كومان، بينما سجل أهداف دورتمومد خوليان براندت وإيرلنج هالاند.

تقدم براندت لدورتموند في الدقيقة الخامسة بعدما تلقى تمريرة من جودي بيلينجهام ليمر من الدفاع ويسدد وينفرد ويسدد في الشباك.

أخبار متعلقة
بقدم العميل الياباني.. مايوركا يسقط أتلتيكو مدريد ويعرقله في سباق الليجا تشكيل باريس - إيكاردي وميسي في الهجوم.. ومبابي على مقاعد البدلاء كأس العرب - حسين فيصل رجل مباراة مصر والسودان مرتضى منصور لـ في الجول: الاستغناء عن حسين فيصل مجانا جريمة.. سألجأ للرقابة الإدارية

وبعد أربع دقائق فقط استغل توماس مولر خطأ ماتس هوملز لينفرد بالمرمى ويمرر الكرة إلى ليفاندوفسكي الذي أحرز هدف التعادل.

وفي الدقيقة الـ 44 أضاف كومان الهدف الثاني لبايرن ميونيخ من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة الـ 48 تعادل هالاند لدورتموند، بعدما تلقى تمريرة أخرى من بيلينجهام ليسدد كرة رائعة في شباك نوير.

وأنهى ليفاندوفسكي ثلاثية بايرن ميونيخ في الدقيقة الـ 77 من ركلة جزاء نفذها بنجاح داخل المرمى.

بذلك الفوز ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 34 في صدارة الدوري الألماني موسعا الفارق إلى أربع نقاط مع دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
نرشح لكم
سكاي: الموافقة على تقليص الحضور الجماهيري في الدوري الألماني دورتموند يعلن خوض مباراة بايرن بدون جماهير ليفاندوفسكي: صلاح لاعب بقدرات خاصة ماتيوس عن فوز ميسي على حساب ليفاندوفسكي: لم أعد أفهم هذا العالم
أخر الأخبار
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد في ضيافة ريال سوسيداد دقيقة | الدوري الإسباني
حسين السيد لـ في الجول: عدم قيد حسين فيصل مسئولية كارتيرون.. ولا علاقة لنجلي 4 دقيقة | الدوري المصري
إنتر يُكرم مورينيو بثلاثية وروما يواصل السقوط 13 دقيقة | الدوري الإيطالي
بايرن ميونيخ يبتعد بالصدارة بفوز مثير على دورتموند 19 دقيقة | الدوري الألماني
سحر بيرناردو لا يتوقف.. مانشستر سيتي يقتنص صدارة الدوري بثلاثية أمام واتفورد 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بقدم العميل الياباني.. مايوركا يسقط أتلتيكو مدريد ويعرقله في سباق الليجا 26 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل باريس - إيكاردي وميسي في الهجوم.. ومبابي على مقاعد البدلاء 34 دقيقة | الدوري الفرنسي
مرتضى منصور لـ في الجول: الاستغناء عن حسين فيصل مجانا جريمة.. سألجأ للرقابة الإدارية 35 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي