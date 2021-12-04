انتهت كأس العرب - فلسطين (1) (1) السعودية

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 21:01

كتب : FilGoal

السعودية - الأردن (كأس العرب)

يقدمFilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلسطين والسعودية في كأس العرب 2021 لحساب المجموعة الثالثة.

وكان منتخب السعودية قد خسر من الأردن 1-0، فيما خسر منتخب فلسطين ضد المغرب برباعية دون رد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
كأس العرب - عمر كمال: ذاكرنا السودان جيدا.. ومباراة الجزائر ستكون صعبة على الطرفين كأس العرب - أيمن أشرف: كيروش أخبرنا أن نستمتع في الملعب أمام السودان كأس العرب - سيناريوهات صدارة مجموعة مصر.. القرعة احتمال وارد بشدة الشناوي عن مواجهة الجزائر: نهائي مبكر.. وعيننا على الفوز بـ كأس العرب

--

انتهت

ق 80: عرضية من الجهة اليمنى وتسديدة عبد الله حمدان تعلن التعادل.

ق 45+1: جوووول محمد رشيد وصاروخ يسكن شباك السعودية.

بداية اللقاء

كأس العرب فلسطين السعودية
نرشح لكم
مران منتخب مصر - تدريب مسائي للغائبين عن مواجهة السودان.. وانتظام حمدي فتحي غدا كأس العرب - مؤتمر حسين فيصل: هدفنا هو الفوز بالبطولة.. والمنتخب حلم لأي لاعب كأس العرب - مؤتمر كيروش: حسين فيصل اسم قادم للمنتخب.. حلمي الآن الاستعداد للقاء الجزائر حسين السيد لـ في الجول: عدم قيد حسين فيصل مسئولية كارتيرون.. ولا علاقة لنجلي
أخر الأخبار
تشافي: فخور بما قدمه فريقي أمام بيتيس.. وذاهبون لتحقيق الفوز على بايرن ميونيخ 3 دقيقة | الدوري الإسباني
مران منتخب مصر - تدريب مسائي للغائبين عن مواجهة السودان.. وانتظام حمدي فتحي غدا 17 دقيقة | كأس العرب 2021
مورينيو يرفض الأسئلة بعد الخسارة من إنتر: كان على الحكم أن ينذر كريستانتي أيضا 23 دقيقة | الدوري الإيطالي
كأس العرب - مؤتمر حسين فيصل: هدفنا هو الفوز بالبطولة.. والمنتخب حلم لأي لاعب 46 دقيقة | كأس العرب 2021
برناردو سيلفا: أهدافي الأخيرة جيدة ولكن هذا ليس ما يهم 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: بيرناردو لم يخذلني.. وما زلنا في حاجة للتحسن 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ألبا: بيتيس سجل الهدف في أفضل لحظات برشلونة من المباراة 57 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العرب - مؤتمر كيروش: حسين فيصل اسم قادم للمنتخب.. حلمي الآن الاستعداد للقاء الجزائر ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي