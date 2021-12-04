مباشر كأس العرب - فلسطين (1) (0) السعودية.. بوووووووم والأول

يقدمFilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلسطين والسعودية في كأس العرب 2021 لحساب المجموعة الثالثة.

وكان منتخب السعودية قد خسر من الأردن 1-0، فيما خسر منتخب فلسطين ضد المغرب برباعية دون رد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

--

ق 45+1: جوووول محمد رشيد وصاروخ يسكن شباك السعودية.

بداية اللقاء