مباشر كأس العرب - فلسطين (1) (0) السعودية.. بوووووووم والأول
السبت، 04 ديسمبر 2021 - 21:01
كتب : FilGoal
يقدمFilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلسطين والسعودية في كأس العرب 2021 لحساب المجموعة الثالثة.
وكان منتخب السعودية قد خسر من الأردن 1-0، فيما خسر منتخب فلسطين ضد المغرب برباعية دون رد.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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ق 45+1: جوووول محمد رشيد وصاروخ يسكن شباك السعودية.
بداية اللقاء
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