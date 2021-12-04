مباشر كأس العرب - فلسطين (0) (0) السعودية.. بداية اللقاء

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 21:01

كتب : FilGoal

السعودية - الأردن (كأس العرب)

يقدمFilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلسطين والسعودية في كأس العرب 2021 لحساب المجموعة الثالثة.

وكان منتخب السعودية قد خسر من الأردن 1-0، فيما خسر منتخب فلسطين ضد المغرب برباعية دون رد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء

فلسطين السعودية كأس العرب
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