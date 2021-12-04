تشكيل كأس العرب - البريكاني يقود هجوم السعودية.. وصالح في دفاع فلسطين

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 20:39

كتب : FilGoal

السعودية - الأردن (كأس العرب)

أعلن كل من لورينت لونادي مدرب السعودية و تشكيلي فريقيهم للمباراة التي ستجمع بينهم بعد قليل في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العرب 2021.

ويقود فراس البريكاني خط هجوم منتخب السعودية.

وجاء تشكيل السعودية كالآتي

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الحارس: زيد البواردي.

الدفاع: نواف بوشل - وليد الأحمد - مشعل صبياني - سليمان هزازي.

الوسط: سعود عبد الحميد - حامد الغامدي - محمد القحطاني - عبد الله رديف - علي مجرشي.

الهجوم: فراس البريكان.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد اليامي - نواف العقيدي - مهند الشنقيطي - متعب الحربي - بدر منشي - نايف الماس - تركي العمار - إبراهيم محنشي - أيمن يحيي - هيثم عسيري - عبد الله الحمدان.

بينما جاء تشكيل فلسطين كالآتي

الحارس: عمرو قدورة

الدفاع: عبد اللطيف البهداري - محمد صالح - ياسر حمد - محمد باسم

الوسط: محمد يامين - محمد خليل - محمود أبو وردة

الهجوم: تامر صيام - ليث خروب - خالد سالم

ويتواجد على مقاعد البدلاء: توفيق علي - عبد الله شقفة - أحمد قطامش - يزن العويوي - عبد الله سلامة - عدي خروب - موسى سليم - علي عدوي - محمود عيد - محمد درويش - عبد الحميد أبو حبيب

كأس العرب 2021 فلسطين السعودية
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