تشكيل كأس العرب - البريكاني يقود هجوم السعودية.. وصالح في دفاع فلسطين
السبت، 04 ديسمبر 2021 - 20:39
كتب : FilGoal
أعلن كل من لورينت لونادي مدرب السعودية و تشكيلي فريقيهم للمباراة التي ستجمع بينهم بعد قليل في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العرب 2021.
ويقود فراس البريكاني خط هجوم منتخب السعودية.
وجاء تشكيل السعودية كالآتي
الحارس: زيد البواردي.
الدفاع: نواف بوشل - وليد الأحمد - مشعل صبياني - سليمان هزازي.
الوسط: سعود عبد الحميد - حامد الغامدي - محمد القحطاني - عبد الله رديف - علي مجرشي.
الهجوم: فراس البريكان.
ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد اليامي - نواف العقيدي - مهند الشنقيطي - متعب الحربي - بدر منشي - نايف الماس - تركي العمار - إبراهيم محنشي - أيمن يحيي - هيثم عسيري - عبد الله الحمدان.
بينما جاء تشكيل فلسطين كالآتي
الحارس: عمرو قدورة
الدفاع: عبد اللطيف البهداري - محمد صالح - ياسر حمد - محمد باسم
الوسط: محمد يامين - محمد خليل - محمود أبو وردة
الهجوم: تامر صيام - ليث خروب - خالد سالم
ويتواجد على مقاعد البدلاء: توفيق علي - عبد الله شقفة - أحمد قطامش - يزن العويوي - عبد الله سلامة - عدي خروب - موسى سليم - علي عدوي - محمود عيد - محمد درويش - عبد الحميد أبو حبيب