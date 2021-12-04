مباشر في إنجلترا - واتفورد (0) - (1) مانشستر سيتي.. طوفان أزرق
السبت، 04 ديسمبر 2021 - 19:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة واتفورد أمام مانشستر سيتي ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق24: تسديدة قوية من جريليش فوق العارضة
ق17: تسديدة من دينيس داخل منطقة الجزاء يتصدى لها إديرسون
ق10: عرضية من فودين لجريليش داخل منطقة الجزاء، اللاعب الإنجليزي يسدد في جسد باخمان
ق8: عرضية من جريليش ورأسية من لابورت في يد باخمان
ق7: تسديدة قوية من ستيرلنج يتصدى لها حارس واتفورد
ق3: الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلنج بعد عرضية من فيل فودين
بداية المباراة