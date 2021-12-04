مباشر في تركيا - جالاتاسراي (1) - (1) ألتاي.. بداية الشوط الثاني

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 17:54

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يقدم لكم Filgoal.com تغطية مباشرة لأبرز أحداث مباراة جالاتاسراي وألتاي ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري التركي.

ويلعب مصطفى محمد مع جالاتاسراي في التشكيل الأساسي، بينما يتواجد أحمد ياسر ريان على مقاعد بدلاء ألتاي.

------------

بداية الشوط الثاني

ق34 جووووووووول التعادل لصاحب الأرض.. خليل درويش أوجلو يسجل بعد عرضية من الجزائري سفيان فيجولي

ق30 مصطفى محمد يهدر هدفا محققا.. تمريرة تصله من اليسار داخل منطقة الست ياردات ولكن تسديدته ترتطم بالقائم

ق17 جووووووووووول ألتاي يسجل الأول.. تمريرة من لياندرو كابيل تصل إلى سيزار بيناريس الذي يتوغل من اليمين ويسدد على أقصى يمين الحارس فيرناندو موسليرا

ق6 جالاتاسراي يسجل الهدف الأول ولكن الحكم يلغيه

بداية المباراة

جالاتاسراي الدوري التركي مصطفى محمد ألتاي
نرشح لكم
تمريرة حاسمة قاتلة ورقم قياسي جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام ولفرهامبتون؟ تشكيل ليفربول - صلاح وماني وجوتا يواجهون ولفرهامبتون الكرة الذهبية - 7 دول اختارت صلاح كأول.. و126 لم يضعوا اسمه.. ومفاجأة في أصوات البرتغال مؤتمر كلوب: صلاح ليس أنانيا.. لم يفقد نهمه ولكن
أخر الأخبار
تمريرة حاسمة قاتلة ورقم قياسي جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام ولفرهامبتون؟ دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - بلايلي: لقاء لبنان كان صعبا.. وسنواجه منتخبا كبيرا اسمه مصر 10 دقيقة | كأس العرب 2021
مران الزمالك – راحة لـ طارق حامد وعاشور.. انتظام أبو جبل وعواد ومشاركة رزاق في التقسيمة 11 دقيقة | الدوري المصري
خرج آيت نوري فجاء الفرج.. ليفربول إلى صدارة الدوري بفوز شاق على ولفرهامبتون 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة التاسعة 19 دقيقة | الدرجة الثانية
الزمالك يواجه بايونيرز وديا 22 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي – عودة فودين وجوندوجان أمام واتفورد 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل – ثلاثي دفاعي لـ إنتر وروما في مباراة خاصة لـ مورينيو 40 دقيقة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي 4 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري