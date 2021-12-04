مباشر في تركيا - جالاتاسراي (1) - (1) ألتاي.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم Filgoal.com تغطية مباشرة لأبرز أحداث مباراة جالاتاسراي وألتاي ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري التركي.

ويلعب مصطفى محمد مع جالاتاسراي في التشكيل الأساسي، بينما يتواجد أحمد ياسر ريان على مقاعد بدلاء ألتاي.

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بداية الشوط الثاني

ق34 جووووووووول التعادل لصاحب الأرض.. خليل درويش أوجلو يسجل بعد عرضية من الجزائري سفيان فيجولي

ق30 مصطفى محمد يهدر هدفا محققا.. تمريرة تصله من اليسار داخل منطقة الست ياردات ولكن تسديدته ترتطم بالقائم

ق17 جووووووووووول ألتاي يسجل الأول.. تمريرة من لياندرو كابيل تصل إلى سيزار بيناريس الذي يتوغل من اليمين ويسدد على أقصى يمين الحارس فيرناندو موسليرا

ق6 جالاتاسراي يسجل الهدف الأول ولكن الحكم يلغيه

بداية المباراة