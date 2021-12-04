مباشر كأس العرب - مصر (4) (0) السودان.. مروان يهدر من جديد
السبت، 04 ديسمبر 2021 - 17:40
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر أمام السودان في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس العرب 2021.
وكان منتخب الجزائر قد حقق الفوز على لبنان بنتيجة 2-0 وتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.
مصر استهلت مشوارها بالفوز 1-0 على لبنان وخسر السودان بنتيجة 4-0 من الجزائر.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.
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ق 71: تسديدة من حسين فيصل تمر بعيدة عن المرمى.
ق 69: عرضية من فتوح وتسديدة من مروان حمدي تمر أعلى العارضة.
ق 60: تغيير ثنائي لمنتخب: نزول أفشة ومصطفى فتحي بدلا من الونش وزيزو
ق 59: خروج زيزو بسبب الإصابة
ق 57: جووووول رابع.. حسين فيصل من متابعة لرأسية مروان حمدي يسجل هدف مصر الرابع
ق 53: بطاقة صفراء ثانية لفارس عبد الله بعد 3 دقائق وطرد جديد سوداني
ق 48: تسديدة قوية يتصدى لها حارس السودان
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: ياسر الطيب لاعب السودان يتحصل على بطاقة حمراء بعد تدخل الفار.
ق 44: تدخل قوي من لاعب السودان على أيمن أشرف
ق 30: جوووووووووول عالمي.. حسين فيصل يراوغ 3 لاعبين في الجهة اليسرى ويمرر عرضية إلى الونش الذي يسدد كرة قوية في الشباك.
ق 14: أبو عشرين يتصدى لرأسية مروان حمدي ببراعة.
ق 14: أبو عشرين يتصدى على مرتين لتصويبة صاروخية من زيزو من خارج منقطة الجزاء.
ق 12: جوووووول زيزو يسجل من ضربة جزاء الهدف الثاني لمصر.
ق 11: ضربة جزاااااااااء لمنتخب مصر عقب عرقلة عمر كمال عبد الواحد.
ق 4: الكرة ترتد من الدفاع ويسدد رفعت على الطائر معلنا الأول من خارج منطقة الجزاء.
ق 3: العارضة تتصدى لتصويبة رائعة من كرة ثابتة سددها أحمد رفعت.
بداية اللقاء