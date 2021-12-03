مباشر كأس العرب - سوريا (1) (0) تونس.. جووووول أووووول

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 20:54

كتب : FilGoal

تونس موريتانيا كأس العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سوريا وتونس في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس العرب.

وكان منتخب الإمارات قد افتتح مباريات المجموعة في الجولة الثانية بفوز قاتل على الإمارات بنتيجة 1-0.

وفي الجولة الأولى: فازت تونس على موريتانيا 5-1 وخسرت سوريا من الإمارات 2-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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ق 4: جووول أول لسوريا بتسديدة أرضية قوية من أوليفر كاسكو تسكن شباك تونس.

بداية اللقاء

سوريا تونس كأس العرب
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