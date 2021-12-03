مباشر كأس العرب - سوريا (2) (0) تونس.. جووووووول صااااااااااااروخي

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 20:54

كتب : FilGoal

تونس موريتانيا كأس العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سوريا وتونس في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس العرب.

وكان منتخب الإمارات قد افتتح مباريات المجموعة في الجولة الثانية بفوز قاتل على الإمارات بنتيجة 1-0.

وفي الجولة الأولى: فازت تونس على موريتانيا 5-1 وخسرت سوريا من الإمارات 2-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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ق 47: جوووووول صاروخي محمد العنز وتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك تونس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+9: بطاقة حمراء لمحمد علي بن رمضان بعد العودة لتقنية الفيدو إثر تدخل بالمرفق على لاعب سوريا.

ق 35: كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح منتخب تونس عن طريق فراس بالعربي على رأس ياسين مرياح سددها لكنها بعيدة عن المرمى.

ق 19: تسديدة من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء عن طريق محمود البحر لكن فاروق بن مصطفى يبعدها لركنية.

ق 15: ضغط تونسي للبحث عن التعادل.

ق 4: جووول أول لسوريا بتسديدة أرضية قوية من أوليفر كاسكو تسكن شباك تونس.

بداية اللقاء

سوريا تونس كأس العرب
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