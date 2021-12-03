كأس العرب - مدرب لبنان: نتطلع لتقديم مباراة كبيرة أمام الجزائر.. نحن هنا من أجل الفوز

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 19:31

كتب : محمد الجزار

إيفان هاشيك - المدير الفني لمنتخب لبنان

شدد التشيكي إيفان هاشيك المدير الفني لـ منتخب لبنان أنه سيسعى للمحافظة على الآمال ببلوغ الدور ربع النهائي من كأس العرب.

ويستعد المنتخب اللبناني لمواجهة نظيره الجزائري غد السبت لحساب المجموعة الرابعة.

وقال مدرب المنتخب اللبناني خلال المؤتمر الصحفي: "لعبنا مباراة جيدة أمام المنتخب المصري ولكن لم ترتق لمستوى الطموح الذي نتطلع له، ورغم ذلك نتطلع لتقديم مباراة كبيرة أمام المنتخب الجزائري الذي يميزه التنظيم وقمنا بالتحضير لهذه المواجهة بشكل جيد وركزنا على العامل الذهني".

أخبار متعلقة
لاعب لبنان لـ في الجول: نحارب على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الجزائر.. وقد تخدمنا النتائج ونتأهل مؤتمر مدرب الجزائر: سنواجه صعوبات دفاعية ضد لبنان كأس العرب - بلايلي: سأكون حاضرا أمام لبنان.. وهذا المنتخب أتمنى مواجهته في النهائي مؤتمر حجازي: منتخب مصر سيتحسن.. كان بمقدورنا تسجيل المزيد ضد لبنان

وأشار "المنتخب الجزائري يضم أسماء لامعة وعددا بارزا من اللاعبين المحترفين".

وأضاف "بلا شك خسارتنا تعني الوداع المبكر من البطولة ونتيجة التعادل تبقي على آمالنا في المنافسة ونحن هنا من أجل الفوز ونريد الصعود الى الدور القادم، وأنتظر ردة فعل قوية من اللاعبين ونملك الامكانية لإبراز قدراتنا وتقديم العرض المطلوب".

وأكمل "اعتبر الجزائر ومصر هما أكثر المنتخبات المرشحة للقب ولكن نحن بالمقابل أظهرنا صورة قوية خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وواجهنا منتخبات كبيرة وتمكنا من فرض شخصيتنا وأسلوبنا".

ومن جانبه، وصف نادر مطر لاعب المنتخب اللبناني مواجهة منتخب الجزائر غدا بالصعبة، في ظل الجودة التي تميز المنتخب الجزائري وحسن التنظيم في كافة الخطوط.

وأضاف لاعب المنتخب اللبناني: "أفضل اللعب بشكل هجومي ولكن بالمقابل علينا التعامل بصورة مختلفة مع المنتخب الجزائري واغلاق مناطقنا الخلفية".

وأتم "بلا شك المنتخب الجزائري من الصعب اللعب أمامه بأسلوب هجومي بحت ولابد من اتباع طريقة الأداء المتوازن والحذر لاسيما على مستوى الخطوط الخلفية".

كأس العرب إيفان هاشيك نادر مطر مؤتمر مدرب لبنان
نرشح لكم
مران منتخب مصر - حمدي فتحي يتابع عقب الخروج من قائمة مباراة السودان مباشر كأس العرب - موريتانيا (0)-(0) الإمارات.. الـ VAR يلغي الهدف لاعب لبنان لـ في الجول: نحارب على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الجزائر.. وقد تخدمنا النتائج ونتأهل تشكيل كأس العرب - مبخوت وكايو يقودان الإمارات.. وتغييرات عديدة في موريتانيا
أخر الأخبار
كأس العرب - مدرب لبنان: نتطلع لتقديم مباراة كبيرة أمام الجزائر.. نحن هنا من أجل الفوز 6 دقيقة | كأس العرب 2021
حمص: براون يرصد الإيجابيات والسلبيات.. وسنخوض وديتين في المعسكر القادم 36 دقيقة | الدوري المصري
تطورات أزمة الليجا.. ريال مدريد وبرشلونة يناطحان عرض صندوق الاستثمار بعرض جديد 40 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الزمالك – مسحة طبية وجلسة سريعة مع اللاعبين.. وتدريبات تأهيلية 55 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية - زد يواصل تصدر مجموعة القاهرة.. وفوز مثير لـ دجلة في +95 ساعة | الدرجة الثانية
مران منتخب مصر - حمدي فتحي يتابع عقب الخروج من قائمة مباراة السودان ساعة | منتخب مصر
مباشر كأس العرب - موريتانيا (0)-(0) الإمارات.. الـ VAR يلغي الهدف ساعة | كأس العرب 2021
لاعب لبنان لـ في الجول: نحارب على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الجزائر.. وقد تخدمنا النتائج ونتأهل ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي 4 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري