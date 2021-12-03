مران الزمالك – مسحة طبية وجلسة سريعة مع اللاعبين.. وتدريبات تأهيلية

عاد لاعبو الزمالك للتدريبات اليوم الجمعة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري.

وخضع اللاعبون إلى مسحة طبية قبل انطلاق المران، وذلك بعد اكتشاف ثلاث إصابات بـ كورونا في الفريق.

وتأتي المسحة من أجل الاطمئنان على اللاعبين عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري.

وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الجمعة بملعب النادي.

وشهدت الجلسة ترحيب المدير الفني للزمالك باللاعبين بعد انتهاء فترة الإجازة، بجانب الحديث عن بعض الأمور الفنية والتكتيكية الني يرغب في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات في مجمع الصالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة.

من جهة أخرى، خاض لاعبو الفريق فقرة فنية خاصة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، وذلك على هامش التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الجمعة بملعب النادي.

وشهدت الفقرة تركيز كارتيرون على تمرير اللاعبين للكرة بشكل سريع في مساحات مختلفة، بجانب التحرك بدون كرة بعرض وطول الملعب.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع بسبب توقف الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب بعد استئناف الدوري يوم 21 ديسمبر الجاري.