الدرجة الثانية - زد يواصل تصدر مجموعة القاهرة.. وفوز مثير لـ دجلة في +95

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 18:35

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - القاهرة

أقيمت اليوم 6 مباريات في الجولة التاسعة لمجموعة القاهرة، وشهدت استمرار زد في الصدارة رغم التعادل.

وتعادل زد مع بورتو السويس بنتيجة 1-1، سجل محمد حمدي لـ زد وتعادل محمد شاهين لـ بورتو.

وارتفع رصيد زد إلى 21 نقطة ورصيد بورتو إلى 15نقطة.

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وانتصر الداخلية على بورفؤاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل بابا ديوب هدفا وإسماعيل بامبا هدفين وسجل أحمد مندار لـ بورفؤاد ليرتفع رصيد الداخلية إلى 19 نقطة في المركز الثاني.

وفاز القناة على الترسانة بثلاثية دون مقابل سجلها علاء البدري من ركلة جزاء وعمر صلاح وأحمد حمزة ليرتفع رصيد القناة إلى 14نقطة.

وفي مباراة مثيرة فاز وادي دجلة على بلبيس 3-2، تقدم دجلة بثنائية مصطفى شبيطة وستانلي.

وتعرض لاعب بلبيس محمد كوتة للإغماء في الدقيقة 17 من بداية اللقاء بعدما اصطدم بلاعب دجلة وأنقذه الجهاز الطبي للفريقين ثم استكمل المباراة وعقب المباراة شعر بهبوط وتوجه للمستشفى.

وعاد بلبيس في النتيجة عن طريق أحمد عيد وأحمد الشامي ثم سجل مصطفى طلعت هدف الفوز لدجلة في الدقيقة 95.

واعترض الجهاز الفني لـ بلبيس على حكم المباراة أحمد حمدي بعد الهدف القاتل ما استجوب تدخل الشرطة لإخراج لاعبي وجهاز دجلة من أرض الملعب.

فوز رفع رصيد دجلة إلى 14 نقطة.

وتعادل الإنتاج الحربي مع بنها بهدف لكل فريق سجل لـ لإنتاج شاذلي جابر وتعادل محمد ريعو لـ بنها.

وتعادل النصر مع بتروجت بهدف لكل فريق سجل لبتروجت عبد الرحمن السكران ثم تعادل محمد حسن ميدو ليرتفع رصيد النصر إلى 9 نقاط ورصيد بتروجت إلى 15 نقطة.

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