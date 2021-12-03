مباشر كأس العرب - موريتانيا (0)-(0) الإمارات.. مشاركة إسماعيل مطر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإمارات وموريتانيا في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بـ كأس العرب 2021.

وكانت الإمارات قد فازت بهدفين مقابل هدف على سوريا، بينما خسرت موريتانيا أمام تونس بنتيجة 5-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

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ق 80: إسماعيل مطر نجم الإمارات يشارك بدلا من علي الصالح

ق 71: الـ VAR يلغي الهدف بداعي التسلل علي الصالح

ق 70: جووووووول عاااااالمي للإمارات.. علي الصالح يسجل الهدف الأول بمقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق 56: مشاركة مامادو نياس لاعب المقاولون العرب مع منتخب موريتانيا بدلا من دياو المصطفى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: حارس موريتانيا يواصل التألق

ق 36: تسديدة سهلة من خارج منطقة الجزاء من مهاجم موريتانيا.

ق 35: عرضية من الجهة اليسرى والحارس يخرج في الوقت المناسب ويشتت بأقدامه.

ق 30: هدوء واستحواذ من لاعبي الإمارات دون خطورة على مرمى موريتانيا.

بداية اللقاء