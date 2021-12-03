انتهت كأس العرب – البحرين (0) - (0) العراق.. تعادل سلبي

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 11:36

كتب : FilGoal

منتخب البحرين كأس العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي البحرين والعراق التي تقام في ملعب الثمامة في قطر في ثاني جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق89: كميل الأسود أطلق تسديدة صاروخية تصدى لها حارس العراق وحولها لركلة ركنية.

ق84: هجمة مرتدة سريعة للعراق لكن مدافع البحرين شتت الكرة لركلة ركنية.

ق65: غياب الفرص الخطيرة كليا عن المباراة.

ق47: مدافع البحرين كاد يسجل في مرماه بالخطأ لكنه شتت الكرة سريعا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق33: حارس البحرين يحرم أحمد فرحان من هدف محقق بتصديه لتسديدة زاحفة بثبات.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا وغياب الفرص الخطيرة.

ق20: هدوء في مرجيات اللعب.

انطلاق المباراة.

العراق البحرين كأس العرب
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