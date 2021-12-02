مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (2) أرسنال.. أوديجارد جووول
الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 22:05
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وأرسنال التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.
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ق55: جوووووول أوديجارد يسجل الهدف الثاني لأرسنال بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.
ق52: جووووووول رونالدو يسجل هدفا ثانيا ليونايتد وهدفه رقم 800 في مسيرته مع الأندية.
ق50: تسديدة قوية من راشفورد تصدى لها رامسديل على مرتين.
ق48: رامسديل يتألق أمام تسديدة رونالدو من داخل منطقة الجزاء.
ق46: دي خيا يتألق ويحرم أرسنال من هدف ثان من رأسية من ركلة ركنية من جابرييل.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق45+4: خلفية مزدوجة سيئة للغاية من رونالدو ذهبت لخارج الملعب.
ق44: جوووووووول برونو فيرنانديز يدرك التعادل ليونايتد بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من فريد.
ق38: مارتينلي يهدر هدفا ثانيا على أرسنال وتسديدته الزاحفة مرت بجوار المرمى بقليل.
ق37: تسديدة زاحفة من ماجواير تصدى لها رامسديل بثبات.
ق35: تيلليس يطالب باحتساب ركلة جزاء لصالحه ولكن الحكم أمر باستكمال اللعب وعدم وجود خطأ ليونايتد.
ق32: انحصار اللعب في وسط الملعب وغياب الخطورة.
ق21: رونالدو حاول تسديد ركلة خلفية مزدوجة لكن دفاع أرسنال شتت الكرة سريعا.
ق17: جووووول أووول لأرسنال بعدما احتسب الحكم وتقنية الفيديو الهدف بعد التأكد من أن إصابة دي خيا حدثت من زميله فريد، وبالتالي صناعة الهدف احتسبت للنني.
ق14: أرسنال سجل هدفا عن طريق سميث روي لكن دي خيا كان سقط مصابا قبل تمرير النني للكرة المشتتة من ماجواير والحكم يلغي الهدف.
ق10: تسديدة يسارية من أوباميانج تصدى لها دي خيا.
ق8: تسديدة من ديوجو دالوت تصدى لها رامسديل بثبات.
ق2: ركلة ركنية ولكن رأسية بن وايت شتتها راشفورد لركنية جديدة مرت لأخرى ثالثة دون خطورة على يونايتد.
انطلاق المباراة.