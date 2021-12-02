مرتضى: سأترشح في انتخابات الزمالك.. كارتيرون سيعود إلى مصر يجد راتبه

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 21:39

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك نيته الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة رسميا.

وقال مرتضى في كلمته عقب عودته لرئاسة الزمالك: "كنت قد اتخذت قرارا بعدم الترشح في الانتخابات، لكنني قررت خوض السباق بعد طلب الأعضاء ومن يريد التصويت لأي شخص آخر فليتفضل".

وعن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قال: "كارتيرون سيعود ويجد راتبه جاهزا".

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وشدد "كارتيرون مستمر مع الفريق بشكل طبيعي وسيتم إضافة مدرب عام ومساعد في جهازه المعاون ولا يوجد أي شخص صاحب قرار على مجلس الإدارة".

وأكمل "وحال رفض كارتيرون المساعدين الجدد سنطلب منه تحديد مساعديه ولكن أنا أعرف أنه عندما يعلم أسمائهم سيوافق عليهم".

وكشف في سياق آخر "سأرسل لوزير الرياضة خطابا غدا الجمعة وهناك لجنة من الوزارة ستراجع كل أموال النادي من 30 نوفمبر 2020 وكل شيء سيعود لما قبل ذلك التاريخ".

وأتم مرتضى حديثه "هناك زيادة في رواتب الموظفين في الفترة المقبلة".

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