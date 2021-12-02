محمد فوزي: جهاز إيهاب جلال سبب تألقي.. وأتمنى الانضمام لمنتخب مصر

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 18:28

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الزمالك - محمد فوزي

أرجع محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي تألقه منذ الموسم الماضي إلى إيهاب جلال المدرب الأسبق للدراويش ومدرب بيراميدز الحالي، وجهازه المعاون تحديدا مصطفى كمال مدرب حراس المرمى.

وقال فوزي إن هذا الجهاز نجح معه معنويا وفنيا ومنحه الثقة مجددا، وهو ما ساهم في اجتيازه لتلك الفترة الصعبة.

ووجه حارس الإسماعيلي الشكر لمدربه السابق طلعت يوسف وجهازه، تحديدا خالد عبد الله مدرب حراس المرمى على فترة الإعداد الشاقة التي خاضها الفريق ببداية الموسم، مثنيا على دور هذه الفترة في تجهيزه بالشكل الأنسب بعد العودة من الإصابة.

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وأضاف "أشكر أيضا سيد توفيق مدرب حراس المرمى في الوقت الحالي وقدراته في التعامل النفسي والفني معي بشكل جيد وهو ما أسهم في ظهوري بشكل مميز حاليا".

ووتابع فوزي "الفضل يرجع أيضا إلى زملائي ومجهودهم معي في المران للوصول إلى مستوى جيد. هناك منافسة شريفة مع باقي الحراس تسهم في تقديمي لأداء يليق باسم الإسماعيلي".

وشدد فوزي على أنه سيبذل قصارى جهده من أجل التطور بشكل أكبر على الصعيدين الفني والبدني، متمنيا أن يحالفهم التوفيق في الفترة المقبلة لتحقيق الانتصارات والخروج من نفق تراجع النتائج، وذلك لإسعاد الجماهير التي تدعم الفريق في التعثرات قبل الانتصارات على حد قوله.

واختتم "أود أن أحظى بفرصة مع منتخب مصر، والتي تحتاج لتقديم مزيد من التركيز والثبات على المستوى الذي يليق باسم النادي، في ظل تألق العديد من حراس المرمى ببطولة الدوري هذا الموسم".

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السابع عشر -قبل الأخير- في ترتيب الدوري المصري الممتاز، بنقطتين من تعادلين و4 هزائم في أول 6 جولات.

إيهاب جلال الإسماعيلي محمد فوزي
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