مباشر الدوري الإنجليزي – إيفرتون (1) - (2) ليفربول.. التوفيز يقلصون النتيجة
الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 22:05
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إيفرتون وليفربول التي تقام في ملعب جوديسون بارك في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.
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ق38: جووووول أول لإيفرتون بتسديدة لديميراي جراي من بين قدمي أليسون.
ق26: تسديدة قوية من ماني تصدى لها بيكفورد.
ق20: جووووووووووووووووووول صلاااااح يسجل الهدف الثاني بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.
ق10: جوووووول هندرسون يسجل هدفا بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء بعد عرضية من روبرتسون.
ق8: تسديدة زاحفة من صلاح بعد عرضية من ماني تصدى لها بيكفورد على مرتين.
ق3: يا رباااه صلاح يهدر فرصة هدف مبكر جدا جدا وتسديدته بعد عرضية روبرتسون ذهبت للأعلى خارج المرمى.
انطلاق المباراة.
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