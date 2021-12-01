مباشر الدوري الإنجليزي – إيفرتون (0) - (2) ليفربول.. صلااااااح جوووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إيفرتون وليفربول التي تقام في ملعب جوديسون بارك في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

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ق20: جووووووووووووووووووول صلاااااح يسجل الهدف الثاني بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق10: جوووووول هندرسون يسجل هدفا بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء بعد عرضية من روبرتسون.

ق8: تسديدة زاحفة من صلاح بعد عرضية من ماني تصدى لها بيكفورد على مرتين.

ق3: يا رباااه صلاح يهدر فرصة هدف مبكر جدا جدا وتسديدته بعد عرضية روبرتسون ذهبت للأعلى خارج المرمى.

انطلاق المباراة.