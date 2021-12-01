مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) أتليتك بلباو.. انطلاق الشوط الثاني

بيكيه يكشف عن رأيه في تدريب تشافي لبرشلونة.. ورد فعله على رحيل ميسي

6 لاعبين ليس بينهم ميسي.. أنشيلوتي: هذه اختياراتي لو كان متاحا لي التصويت في الكرة الذهبية