مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) أتليتك بلباو.. انطلاق الشوط الثاني
الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 21:46
كتب : FilGoal
يستضيف ريال مدريد فريق أتليتك بلباو في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري الإسباني.
وينفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة أقيمت.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق40 جوووول بنزيمة
ق8 بنزيمة يهدر الأول
انطلاق المباراة
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