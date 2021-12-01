مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) أتليتك بلباو.. انطلاق الشوط الثاني

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 21:46

كتب : FilGoal

فريق ريال مدريد

يستضيف ريال مدريد فريق أتليتك بلباو في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري الإسباني.

وينفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة أقيمت.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 جوووول بنزيمة

ق8 بنزيمة يهدر الأول

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني ريال مدريد أتليتك بلباو
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