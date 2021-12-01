مباشر – واتفورد (0) – (1) تشيلسي.. أستون فيلا (0) - (1) سيتي

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 21:42

كتب : FilGoal

ماسون ماونت - واتفورد وتشيلسي

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واتفورد X تشيلسي

ق33: كاي هافيرتز سجل هدفا ثانيا لتشيلسي تم إلغائه بداعي التسلل.

ق30: جووووووول ماسون ماونت يسجل الهدف الأول لتشيلسي.

استئناف المباراة.

صحيفة تيليجراف الإنجليزية: عودة اللاعبين لأرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء استعدادا لاستئناف المباراة.

صحيفة تيليجراف الإنجليزية: حالة المشجع تبدو جيدة ولكن اللاعبين يريدون التأكد من تحسنه واستقرار حالته قبل استئناف اللعب.

صحيفة تيليجراف الإنجليزية: اللاعبون قرروا عدم العودة للملعب إلا بعد معرفة حالة المشجع.

صحيفة تيليجراف الإنجليزية: لاعبو تشيلسي وواتفورد سيعودون للملعب بعد 5 دقائق ويجرون عمليات الإحماء استعدادا لاستئناف المباراة ووصول سيارة إسعاف لنقل المشجع المصاب للمستشفى.

ق13: الحكم طلب من اللاعبين مغادرة أرض الملعب.

ق12: توقف المباراة لعلاج فرد من الجمهور.

انطلاق المباراة

أستون فيلا X مانشستر سيتي

ق27: جوووول روبن دياز يسجل الهدف الأول لسيتي بتسديدة قوية.

انطلاق المباراة.

المباراة ستنطلق في تمام العاشرة والربع مساء.

تشيلسي مانشستر سيتي واتفورد أستون فيلا
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