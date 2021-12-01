مباشر – واتفورد (0) – (1) تشيلسي.. أستون فيلا ومانشستر سيتي
الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 21:42
كتب : FilGoal
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واتفورد X تشيلسي
ق33: كاي هافيرتز سجل هدفا ثانيا لتشيلسي تم إلغائه بداعي التسلل.
ق30: جووووووول ماسون ماونت يسجل الهدف الأول لتشيلسي.
استئناف المباراة.
صحيفة تيليجراف الإنجليزية: عودة اللاعبين لأرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء استعدادا لاستئناف المباراة.
صحيفة تيليجراف الإنجليزية: حالة المشجع تبدو جيدة ولكن اللاعبين يريدون التأكد من تحسنه واستقرار حالته قبل استئناف اللعب.
صحيفة تيليجراف الإنجليزية: اللاعبون قرروا عدم العودة للملعب إلا بعد معرفة حالة المشجع.
صحيفة تيليجراف الإنجليزية: لاعبو تشيلسي وواتفورد سيعودون للملعب بعد 5 دقائق ويجرون عمليات الإحماء استعدادا لاستئناف المباراة ووصول سيارة إسعاف لنقل المشجع المصاب للمستشفى.
ق13: الحكم طلب من اللاعبين مغادرة أرض الملعب.
ق12: توقف المباراة لعلاج فرد من الجمهور.
انطلاق المباراة
أستون فيلا X مانشستر سيتي
انطلاق المباراة.
المباراة ستنطلق في تمام العاشرة والربع مساء.