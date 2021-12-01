تشكيل ليفربول – صلاح وماني وجوتا أساسيون ضد إيفرتون في الدربي

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 21:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول الثاني في بورتو

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه المستدعى للقاء إيفرتون في ملعب جوديسون بارك في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

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في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: فابينيو- جوردان هندرسون- تياجو ألكانتارا

في الهجوم: ساديو ماني- ديوجو جوتا- محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثالث بـ28 نقطة فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ14 بـ15 نقطة.

محمد صلاح ليفربول إيفرتون
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