انتهت كأس العرب - المغرب (4)-(0) فلسطين.. نهاية المباراة
الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 17:41
كتب : FilGoal
يلعب منتخب المغرب ضد فلسطين في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من منافسات كأس العرب.
ويتواجد منتخبا المغرب وفلسطين في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات الأردن والسعودية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة
ق87 جوووول بدر بانون من ركلة جزاء
ق86 ركلة جزاء للمغرب
ق75 خروج وليد الكرتي ونزول محمد علي بمعمر
ق73 إلغاء هدف أزارو بسبب التسلل
ق70 جووووول أزارو
ق64 جووووول الحافيظي من جديد
ق56 جوووول عبد الإله الحافيظي يضيف الثاني
ق46 مشاركة وليد أزارو بدلا من البركاوي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق26 جووووول بتسديدة رائعة من الناهيري
ق25 التعادل السلبي يسيطر على المباراة
انطلاق المباراة