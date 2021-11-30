مباشر في إيطاليا - ساليرنيتانا (0)-(2) يوفنتوس.. جووووول ثااااااني

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 21:39

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - لاتسيو × يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ساليرنيتانا ويوفنتوس في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة، بينما يتذيل ساليرنيتانا الترتيب برصيد 8 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 70: جوووول البديل موراتا يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس، عرضية من الجهة اليسرى عن طريق بيرنارديسكي يودعها في الشباك.

ق 58: لوكا رانييري يسدد كرة صاروخية ترتد بالقائم الأيمن ليوفنتوس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: بنتانكور يتوغل من منتصف الملعب ويسدد كرة صاروخية تمر أعلى العارضة.

ق 31: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل.

ق 28: جوووول ثاني ليوفنتوس.. ركلة حرة مباشرة ينفذها كوادرادو ترتد من القائم ويتابعها كيليني في الشباك.

ق 21: جووووول أووووول.. باولو ديبالا يسجل ليوفنتوس تمريرة ثنائية مع كولوسفسكي وتسديدة قوية بيساره من على حدود منطقة الجزاء تسكن الشباك.

ق 14: رأسية قوية من سيمي تمر بجوار القائم الأيسر ليوفنتوس.

بداية اللقاء

ساليرنيتانا يوفنتوس الدوري الإيطالي في إيطاليا
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