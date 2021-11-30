استراحة في إيطاليا - ساليرنيتانا (0)-(1) يوفنتوس.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 21:39

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - لاتسيو × يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ساليرنيتانا ويوفنتوس في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة، بينما يتذيل ساليرنيتانا الترتيب برصيد 8 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
تشكيل يوفنتوس - 5 تغييرات أمام ساليرنيتانا.. وغياب ريبيري يوفنتوس يعلن تعاونه مع جهات التحقيق بشأن "فبركة الصفقات" "الفبركة" لا تفيد.. أتلانتا يهزم يوفنتوس في تورينو ويرسله للمركز الثامن جاسباريني: الفوز على يوفنتوس أسعد بيرجامو بالكامل.. ولم أرى أتالانتا يعاني أبدا

--

نهاية الشوط الأول

ق 42: بنتانكور يتوغل من منتصف الملعب ويسدد كرة صاروخية تمر أعلى العارضة.

ق 31: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل.

ق 28: جوووول ثاني ليوفنتوس.. ركلة حرة مباشرة ينفذها كوادرادو ترتد من القائم ويتابعها كيليني في الشباك.

ق 21: جووووول أووووول.. باولو ديبالا يسجل ليوفنتوس تمريرة ثنائية مع كولوسفسكي وتسديدة قوية بيساره من على حدود منطقة الجزاء تسكن الشباك.

ق 14: رأسية قوية من سيمي تمر بجوار القائم الأيسر ليوفنتوس.

بداية اللقاء

يوفنتوس الدوري الإيطالي في إيطاليا ساليرنيتانا
نرشح لكم
أتالانتا تكتسح فينيتسيا برباعية.. وفيورنتينا تستعيد توازنها في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا تشكيل يوفنتوس - 5 تغييرات أمام ساليرنيتانا.. وغياب ريبيري مؤتمر شيفشينكو: سأفعل كل ما بوسعي لوضع ميلان في مأزق في ليلة تكريم مارادونا.. نابولي يكرم ضيافة لاتسيو برباعية
أخر الأخبار
كأس العرب - لأول مرة منذ انطلاق البطولة.. استبعاد لاعب أردني بسبب الإصابة بـ كورونا 32 دقيقة | كأس العرب 2021
لاعب البحرين: استغلوا خطأنا لتسجيل الهدف.. وسنقاتل حتى الرمق الأخير من البطولة 45 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري 45 دقيقة | كأس العرب 2021
أتالانتا تكتسح فينيتسيا برباعية.. وفيورنتينا تستعيد توازنها في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا 59 دقيقة | الدوري الإيطالي
الزمالك: سلبية مسحة إمام عاشور ساعة | الدوري المصري
استراحة في إيطاليا - ساليرنيتانا (0)-(1) يوفنتوس.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإيطالي
تشكيل يوفنتوس - 5 تغييرات أمام ساليرنيتانا.. وغياب ريبيري ساعة | الدوري الإيطالي
كأس العرب - الجزيري: أتمنى مواجهة هذا المنتخب في نهائي البطولة ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي