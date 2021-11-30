مباشر كأس العرب - الإمارات (2)-(1) سوريا.. جوووول تقليص الفارق

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 20:45

كتب : FilGoal

كايو كانيدو - الإمارات - كأس العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإمارات وسوريا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة لـ كأس العرب 2021.

وكان منتخب تونس قد استهل مواجهات المجموعة باكتساح موريتانيا بنتيجة 5-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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ق 60: جوووول ورد السلامة يسجل هدف تقليص الفارق لسوريا بعد خطأ من مدافع الإمارات في تشتيت الكرة ليسدد كرة على يسار الحارس.

ق 47: تسديدة من داخل منطقة الجزاء لورد سلامة يتصدى لها خصيف بسهولة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 31: جووول ثاني إماراتي.. تمريرة من كايو إلى علي صالح الذي يسدد كرة أرضية تسكن شباك سوريا.

ق 23: جووول أول إماراتي.. عرضية من بندر الأحبابي ورأسية من كايو تسجل الهدف الأول.

ق 14: عرضية وتسديدة من كايو تمر بجوار القائم الأيسر لسوريا.

ق 5: أوليفر توغل من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية تصدى لها علي خصيف ببراعة.

بداية اللقاء

كأس العرب الإمارات سوريا
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