مباشر كأس العرب - الإمارات (2)-(0) سوريا.. تهديد أول مبكر
الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 20:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإمارات وسوريا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة لـ كأس العرب 2021.
وكان منتخب تونس قد استهل مواجهات المجموعة باكتساح موريتانيا بنتيجة 5-1.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.
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ق 47: تسديدة من داخل منطقة الجزاء لورد سلامة يتصدى لها خصيف بسهولة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 31: جووول ثاني إماراتي.. تمريرة من كايو إلى علي صالح الذي يسدد كرة أرضية تسكن شباك سوريا.
ق 23: جووول أول إماراتي.. عرضية من بندر الأحبابي ورأسية من كايو تسجل الهدف الأول.
ق 14: عرضية وتسديدة من كايو تمر بجوار القائم الأيسر لسوريا.
ق 5: أوليفر توغل من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية تصدى لها علي خصيف ببراعة.
بداية اللقاء
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