كيروش: كأس العرب فرصة للنضج كفريق.. نريد أن نكون فخورين بعملنا

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 19:32

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - كيروش

مران منتخب مصر - كيروش

يرى كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر أن كأس العرب فرصة للنضج للاعبي الفراعنة.

وقال كيروش عبر "تويتر": "إنه لشرف أن أكون هنا في قطر وفرصة كبيرة للنضج كفريق في كأس العرب".

وأضاف "نريد أن نكون فخورين بعملنا ونجعلكم فخورين بفريقنا".

أخبار متعلقة:
منافس مصر - مدرب لبنان: كيروش يعرف الكرة اللبنانية جيدا.. وسنبرهن على قدراتنا منافس مصر - مدافع لبنان: نعرف الفراعنة جيدا.. ولعب كأس العرب على ملاعب المونديال دافع كبير مؤتمر كيروش: كأس العرب فرصة ليثبت اللاعبون أحقيتهم بارتداء قميص مصر مؤتمر السولية: استفادتان يحققهما منتخب مصر من كأس العرب.. وسنعمل على الفوز باللقب

وأتم "نحن هنا مع طموح كبير للوصول إلى العظمة".

وشدد كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي أن كأس العرب 2021 تعد اختبارا للعديد من اللاعبين في قائمة الفراعنة. (طالع التفاصيل)

ويستهل الفراعنة مبارياتهم في البطولة بمواجهة لبنان يوم الأربعاء.

ثم السبت يواجهون السودان وفي 7 ديسمبر يصطدمون بالجزائر.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي.

مصر لبنان كارلوس كيروش
نرشح لكم
حسام حسن: لا يصح أن يتأثر منتخب مصر بغياب لاعب ونحن 120 مليون في الجول يكشف تفاصيل إصابة فتوح أمام جنوب السودان 6 أرقام تحققت من فوز مصر على جنوب السودان مؤتمر حسام حسن: التعادل مع أنجولا طبيعي.. مباراة جنوب السودان صعبة ولم أنتقد الدوري ثالث أصغر هدافي الفراعنة.. حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه بقميص منتخب مصر بخماسية.. حسام حسن يكتب أكبر انتصار له مع منتخب مصر أمام جنوب السودان موعد مباراة مصر المقبلة أمام جنوب إفريقيا.. والقناة الناقلة الأكبر مع حسام حسن.. منتخب مصر يفوز على جنوب السودان بخماسية في تصفيات أمم إفريقيا
أخر الأخبار
النني: متحمس لبدء رحلتي مع ليفادياكوس اليوناني 28 دقيقة | ميركاتو
تصفيات أمم إفريقيا - مدرب المغرب يعدد مكاسب الفوز على ليسوتو ساعة | الكرة الإفريقية
حسام حسن: لا يصح أن يتأثر منتخب مصر بغياب لاعب ونحن 120 مليون ساعة | منتخب مصر
مباشر مونديال اليد – الأهلي (18)-(14) فوكس برلين.. الشوط الثاني ساعة | كرة يد
مانشستر سيتي: نمتلك أدلة تدعم موقفنا.. واعتقدنا أن الدوري الإنجليزي سيتصرف بنزاهة ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي مذنب في جميع التهم.. وموعد التقدم بالاستئناف ساعة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف تفاصيل إصابة فتوح أمام جنوب السودان ساعة | منتخب مصر
تصفيات أمم إفريقيا - مباي يقود السنغال للفوز على إثيوبيا.. ويهدي فييرا الانتصار الأول ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 سلة – نائب رئيس الاتحاد المصري: لاعب القناة تصالح مع عمرو زهران.. والعقوبة ستكون مغلظة 2 مصدر من الرابطة لـ في الجول: تقديم موعد مباراتي الأهلي والزمالك في كأس العاصمة 3 كرة يد – منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا للناشئين بالفوز على تونس 4 خبر في الجول - الزمالك يتسلم الدفعة الأولى من صفقة بيزيرا.. وصرف مستحقات اللاعبين