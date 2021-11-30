كيروش: كأس العرب فرصة للنضج كفريق.. نريد أن نكون فخورين بعملنا

يرى كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر أن كأس العرب فرصة للنضج للاعبي الفراعنة.

وقال كيروش عبر "تويتر": "إنه لشرف أن أكون هنا في قطر وفرصة كبيرة للنضج كفريق في كأس العرب".

وأضاف "نريد أن نكون فخورين بعملنا ونجعلكم فخورين بفريقنا".

وأتم "نحن هنا مع طموح كبير للوصول إلى العظمة".

It is an honor for us to be here in Qatar and a great opportunity to grow up as a team in this Arab Cup. We want to be proud of our work and make people proud of our team. We are here with full ambition to achieve greatness.#EFA #roadtoqatar2022 pic.twitter.com/HjdJvxqL6e — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 30, 2021

وشدد كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي أن كأس العرب 2021 تعد اختبارا للعديد من اللاعبين في قائمة الفراعنة. (طالع التفاصيل)

ويستهل الفراعنة مبارياتهم في البطولة بمواجهة لبنان يوم الأربعاء.

ثم السبت يواجهون السودان وفي 7 ديسمبر يصطدمون بالجزائر.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي.