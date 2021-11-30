كأس العرب – جنون في الدوحة.. العراق وعمان يتعادلان في مباراة مثيرة

بداية مثيرة وممتعة وجنونية لكأس العرب في ثاني مباريات البطولة بين العراق وعمان وامتدت الإثارة حتى الثواني الأخيرة لما بعد الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وتعادل منتخب العراق مع عمان إيجابيا بهدف لمثله في ملعب الجنوب اليوم الثلاثاء في أولى جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الأولى.

افتتح صلاح اليحيائي أهداف المباراة لعمان من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

وأدرك حسن عبد الكريم التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للعراق من ركلة جزاء أيضا.

وشهدت المباراة طرد لياسر قاسم لاعب العراق بشكل مباشر بعد تدخله بقوة على لاعب عمان حارب السعدي في الدقيقة 60.

بتلك النتيجة حصد المنتخبين أول نقطة لهما في المجموعة التي تضم كذلك كل من قطر والبحرين.

وسيلتقي منتخب عمان مع قطر في الجولة المقبلة، فيما يواجه العراق نظيره البحرين.

واعتمد منتخب العراق على مهاجم وحيد هو علاء عباس.

فيما اعتمد منتخب عمان على ثنائي هجومي هو محسن صالح الغساني والمنذر ربيع العلوي.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بشكل قوي من قبل العراق وسدد محمد قاسم كرة قوية من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار مرمى عمان بقليل.

ورد المنذر العلوي عليه بتسديدة زاحفة مرت بجوار مرمى العراق بقليل كذلك.

وعاد محمد قاسم وأطلق تسديدة صاروخية ارتدت من عارضة مرمى عمان في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 32 كاد أحمد فرحان يسجل هدفا صاروخيا للعراق لكن تلك المرة كذلك تصدت العارضة للتسديدة.

وكاد علاء عباس يسجل هدفا رائعا بتسديدة يسارية على الطائر لكنها مرت بجوار مرمى عمان بقليل.

جاءت بداية الشوط الثاني هادئة عكس نظيره الأول إلى أن طُرد ياسر قاسم لاعب العراق وتحولت دفة المباراة كليا.

سيطر منتخب عمان على اللقاء وفي الدقيقة 76 حصل على ركلة جزاء بعد تدخل من حسن رائد على أمجد الحارثي.

وحول صلاح اليحيائي ركلة الجزاء بنجاح في الشباك ليعلن عن هدف عمان الأول.

وسجل منتخب عمان هدفا ثانيا في الدقيقة 82 عن طريق أمجد الحارثي لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

احتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع وبدأت الإثارة في الدقيقة الرابعة منه.

إذ أن الحكم عاد لتقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء للعراق بداعي إعاقة لاعب أسود الرافدين من قبل أمجد الحارثي.

وسدد أيمن حسين الركلة وتصدى لها حارس عمان ولكن قرر الحكم إعادتها لأن الحارس خرج بمسافة كبيرة عن خط المرمى.

وسدد حسن عبد الكريم الركلة المعادة بنجاح ليدرك التعادل للعراق.

وكاد منتخب العراق يخطف الفوز من هجمة مرتدة سريعة لكن دفاع عمان شتت الكرة سريعا لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.