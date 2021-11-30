6 لاعبين ليس بينهم ميسي.. أنشيلوتي: هذه اختياراتي لو كان متاحا لي التصويت في الكرة الذهبية

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 15:30

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن التواجد في فريق كبير يزيد من فرص اللاعب على الفوز بالكرة الذهبية مشيرا إلى أنه قد يختار ستة لاعبين من ريال مدريد إذا كان متاحا له اختيار مرشحين للجائزة.

ويلتقي ريال مدريد مع أتليتك بلباو غدا الأربعاء ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي عن إن كان اللعب لريال مدريد يقربك من الفوز بالكرة الذهبية: "اللعب لفريق عظيم يساعدك، لأن ما تفعله مع فريقك مهم في التقييم. إذا فزت بالألقاب، فلديك المزيد من الخيارات للفوز بها".

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وأضاف "هذا ما قيل إنها جائزة مهمة للاعبين لكنها جائزة فردية. لم أر بنزيمة أو كورتوا يبكيان لأنهما لم يفوزا بها".

وتابع عن فينيسيوس: "يعرف موقعه في هذا الفريق جيدا، بصراحة لا يشعر بأنه نجم لأنه لا يزال متواضعا جدا. إنها واحدة من أفضل صفاته، يعرف أن لديه لاعبين لديهم خبرة في جانبه. هذا سوف يساعده".

وواصل عن إن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظا في الدوري: "سننافس للفوز به. نحن نقدم أداء جيدا ونلعب بشكل مستمر. النقاط التي لدينا في الجدول مستحقة".

وعن كون ميسي الأفضل "لدي تعارض لأنني في ريال مدريد ، لا يمكنني التصويت للاعب خارج فريقي. كنت سأختار بنزيمة أولا، فينيسيوس ثانيا، كورتوا ثالثا، كاسيميرو الرابع، كروس الخامس، كامافينجا السادس. إذا كان الأفضل فهو رأي شخصي فسأختار كريم".

واستطرد عن هازارد: "إنها مشكلة بدنية، عليه أن يحسن حالته لأنه كان يعاني من مشاكل من مختلف الأنواع. لعبه لدقائق سيحسن حالته. لدينا الكثير من المباريات، إنه بخير وأعتقد أنه سيحصل الدقائق".

وعاد إدين هازار مجددا لقائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة أتليتك بلباو.

وأتم عن ثنائية ألابا وميليتاو: "يجمعان صفاتهما بشكل جيد للغاية. ميليتاو لديه جودة بدنية أكثر، ألابا من الناحية التكتيكية أكثر اعتيادا على خطة أربعة مدافعين. ناتشو لديه أيضا مزيجا جيدا بين الاثنين لأنه يمكنه اللعب على اليمين واليسار".

ريال مدريد الكرة الذهبية الدوري الإسباني هازارد
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