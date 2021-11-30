مؤتمر السولية: استفادتان يحققهما منتخب مصر من كأس العرب.. وسنعمل على الفوز باللقب

قال عمرو السولية لاعب خط وسط منتخب مصر إن خوض كأس العرب يمثل خير استعداد لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

عمرو السولية النادي : الأهلي مصر

وتحدث السولية في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "بطولة كأس العرب تجربة جيدة قبل خوض كأس أمم إفريقيا".

وواصل "أتينا إلى هنا للوصول لأبعد مدى ومحاولة الفوز باللقب، هناك لاعبين جدد نتمنى أن يكون لهم دورا مع منتخب مصر في الفترة المقبلة"0.

وعن التنظيم قال: "التنظيم رائع ومُشرف وكل يوم يحدث تطور ملحوظ في المنشآت، وشيء مُشرف تنظيم منتخب عربي كأس العالم وهذا سيصبح حلما للجميع بتنظيمه في المستقبل".

وأتم السولية حديثه "مثلما قال كارلوس كيروش لدينا لاعبين جدد صغار في السن أن يتواجدوا في أجواء وملاعب كأس العالم سيجعلهم يعيشون حلم التأهل للمونديال من الآن".

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بملاقاة لبنان غدا الأربعاء.