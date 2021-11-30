تريزيجيه يتحدث عن العودة للأهلي ورسالة لصلاح وكأس العالم.. لحظة إصابته وعندما تعرض للإهانة

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 00:44

كتب : رامي جمال

زيارة تريزيجيه لمران الأهلي

تحدث محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا ومنتخب مصر عن إمكانية العودة لفريقه السابق الأهلي بالإضافة لتوجيهه رسالة لمحمد صلاح ولحظة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

تريزيجيه

النادي : إسطنبول باشاك شهير

أستون فيلا

وقال تريزيجيه في حواره عبر قناة "إم بي سي مصر" عن صلاح بعد احتلاله المركز السابع في سباق الكرة الذهبية 2021: "أعرف أن صلاح الآن يشعر بالحزن لعدم فوزه بالكرة الذهبية لكنه أفضل لاعب في العالم بالفعل وهذا ليس مجاملة بل هو الأفضل بالفعل".

وواصل "صلاح حقق أرقاما رائعة واعتقد أنه يستحق التتويج بالجائزة وهو يؤمن أن تعبه لن يذهب هباء وسيحاول مرة أخرى السنة المقبلة الفوز بها".

أخبار متعلقة
عامر حسين: لعب 3 جولات من بطولات الأندية الإفريقية في فبراير كارثة بالنسبة لنا تريزيجيه: قدمي كانت ستُكسر أثناء ركلة الجزاء ضد الكونغو.. وحققت نبوءة والدي عبد الحفيظ: مستحيل أن يوافق فيفا على موعد مونديال الأندية إذا تعارض مع بطولة قارية أخرى

وأكمل "صلاح لاعب رائع ومثل أعلي لي ولأي شخص يريد النجاح".

لحظة إصابته

وعن إصابته بقطع في الرباط الصليبي قال: "لحظة إصابتي؟ حدثت لي وأنا وحدي أثناء محاولة الالتفاف شعور كأن شيء ما يتم خلعه قال لي الأطباء أن أخرج وأصررت على البقاء ومرت الكرة بجواري و"صعبت علي نفسي" سقطت وبكيت".

وواصل "كنا نتقدم في النتيجة ولاعبو ليفربول يطالبونني بالنهوض، ولكن صلاح قال لهم هذا لا يسقط إلا لو أمر صعب حدث، وكلوب نفسه قال إنه توقع إصابتي بقطع في الرباط الصليبي مما رأه"

وأردف "الإصابة حدثت لي في أفضل فترة لي بالنسبة لجسدي ولكنها قدر في النهاية".

وتابع "لا ألعب الكرة لـ7 أشهر ونصف، الكرة ليست عملي فقط بل هي حياتي، أنا جاهز للعودة بنسبة 100% والمسؤولين ينتظرون الوقت الأنسب لإعادتي للمشاركة في المباريات".

العودة للأهلي

وعن الأهلي قال: "الأهلي هو من صنعني وهو سبب وجودي فيما وصلت له الآن، نتربى في الأهلي أننا لو شاركنا في بطولة ولم نفز بها فهناك مشكلة كبيرة حدثت".

وواصل تريزيجيه "لو فزنا 5 أو 6 بدر رجب مدربنا في الناشئين يكون غاضبا نريد الفوز بـ13 و14 هدفا".

وعن العودة للأهلي قال: "شرف لي العودة للأهلي فهو من صنع لي إرادة القتال وهو من جعلني أصل لما وصلت إليه، سأعود للأهلي حينما أحقق طموحاتي وأعود له لأحصد معه المزيد من البطولات".

رأيه في القمة

وعن انتصار الأهلي على الزمالك في القمة بخمسة أهداف لثلاثة قال: "كنت أتمنى أن تستمر نتيجة فوز الأهلي على الزمالك 5-1 كانت ستكون نتيجة للتاريخ رائعة وخاصة وهي أمام الزمالك النادي الكبير، ولكن الزمالك قدم 10 دقائق أخيرة مميزة وهذا دربي يشرف الكرة المصرية في العالم".

وأردف "الزمالك ناد كبير ولكنني أتحدث عن الأهلي لأنني ابنه والدوري قوي جدا".

وعن رأيه في أداء التحكيم المصري قال: "لا أرى أن هناك مشكلة في التحكيم ويجب أن يكون هناك دعم للحكام المصريين لو حكم أجنبي يُعامل بشكل مختلف، والحكم بشر يخطئ ويصيب مثلما أنا لاعب وأحيانا أهدر الفرص".

التعرض للإهانة

وكشف تريزيجيه عن تعرضه للإهانة حينما اتخذ قرار الانتقال لقاسم باشا في الدوري التركي وقال: "عندما انتقلت للدوري التركي الكل سخر مني".

وواصل "الدوري التركي به الكثير من الفرق العظيمة تعرضت لإهانات كبيرة لدرجة وصلت أن وكيل أعمالي وشقيقي طالباني بعدم التوقيع على العقود، وفي النهاية من الدوري التركي انتقلت للدوري الإنجليزي مباشرة".

لماذا فشل منتخب مصر في كأس العالم 2018

وعن سبب فشل منتخب مصر في حصد أي نقطة في كأس العالم 2018 قال: "أمام أوروجواري خسرنا في وقت قاتل ولم نكن سيئين وضد روسيا كنا أفضل".

وشدد "بين شوطي لقاء روسيا كنا نقول لبعضنا علينا أن ننهي المباراة سريعا كي لا تتأزم الأمور ولكن فجأة تلقينا 3 أهداف خلال 10 دقائق".

وأتم "بشكل عام كانت خبراتنا قليلة ونشعر أننا الآن لو ذهبنا مرة أخرى سنحقق شيئا كبيرا".

محمد صلاح مصر منتخب مصر تريزيجيه أستون فيلا
نرشح لكم
لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يريد "تغيير جلده" وضم محمد صلاح كوييري ديلا سيرا: يوفنتوس يفكر في محمد صلاح "حتى لو كان الحلم ممنوعا" صلاح وماني خارج قائمة ليفربول لمواجهة نوتنجام فورست سافيولا لـ في الجول: صلاح ظاهرة.. وقادر على النجاح إذا انضم لـ برشلونة رئيس لا ليجا لـ في الجول: أتمنى انتقال محمد صلاح للدوري الإسباني تقرير سعودي: هذا موعد عودة حجازي لتدريبات اتحاد جدة الهدف الخامس في الدوري السعودي.. مصطفى فتحي يسجل والتعاون يتعادل مع أبها سجل التعادل وصنع الفوز.. مرموش يقود شتوتجارت لعودة مثيرة أمام أوجسبورج
أخر الأخبار
ليكيب تفجر قنبلة بشأن مستقبل مبابي 7 دقيقة | الدوري الفرنسي
ضيوف: أحب زيزو.. ومصر تمتلك مواهب كثيرة ولكن 17 دقيقة | منتخب مصر
روبرتو مانشيني: هذه أكبر خيبة أمل في حياتي 43 دقيقة | تصفيات كأس العالم
جاريث بيل الممتع يقود ويلز لإسقاط النمسا.. والسويد تعبر التشيك بصعوبة نحو نهائي ملحق التصفيات 45 دقيقة | أوروبا
بركلة جزاء ضائعة.. البرتغال تنجو من مصير إيطاليا وتضرب تركيا بثلاثية ساعة | تصفيات كأس العالم
العدالة لم تنزل على ستاد باليرمو.. إيطاليا خارج كأس العالم 2022 ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - موقف أمريكا الجنوبية.. صراع خماسي على مقعدين ونصف ساعة | تصفيات كأس العالم
حازم إمام لـ في الجول: أطالب الجمهور بالتشجيع 90 دقيقة.. وسنراعي الدعوات لاحقا لكل النجوم ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات 4 في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر