تريزيجيه يتحدث عن العودة للأهلي ورسالة لصلاح وكأس العالم.. لحظة إصابته وعندما تعرض للإهانة

تحدث محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا ومنتخب مصر عن إمكانية العودة لفريقه السابق الأهلي بالإضافة لتوجيهه رسالة لمحمد صلاح ولحظة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

تريزيجيه النادي : إسطنبول باشاك شهير أستون فيلا

وقال تريزيجيه في حواره عبر قناة "إم بي سي مصر" عن صلاح بعد احتلاله المركز السابع في سباق الكرة الذهبية 2021: "أعرف أن صلاح الآن يشعر بالحزن لعدم فوزه بالكرة الذهبية لكنه أفضل لاعب في العالم بالفعل وهذا ليس مجاملة بل هو الأفضل بالفعل".

وواصل "صلاح حقق أرقاما رائعة واعتقد أنه يستحق التتويج بالجائزة وهو يؤمن أن تعبه لن يذهب هباء وسيحاول مرة أخرى السنة المقبلة الفوز بها".

وأكمل "صلاح لاعب رائع ومثل أعلي لي ولأي شخص يريد النجاح".

لحظة إصابته

وعن إصابته بقطع في الرباط الصليبي قال: "لحظة إصابتي؟ حدثت لي وأنا وحدي أثناء محاولة الالتفاف شعور كأن شيء ما يتم خلعه قال لي الأطباء أن أخرج وأصررت على البقاء ومرت الكرة بجواري و"صعبت علي نفسي" سقطت وبكيت".

وواصل "كنا نتقدم في النتيجة ولاعبو ليفربول يطالبونني بالنهوض، ولكن صلاح قال لهم هذا لا يسقط إلا لو أمر صعب حدث، وكلوب نفسه قال إنه توقع إصابتي بقطع في الرباط الصليبي مما رأه"

وأردف "الإصابة حدثت لي في أفضل فترة لي بالنسبة لجسدي ولكنها قدر في النهاية".

وتابع "لا ألعب الكرة لـ7 أشهر ونصف، الكرة ليست عملي فقط بل هي حياتي، أنا جاهز للعودة بنسبة 100% والمسؤولين ينتظرون الوقت الأنسب لإعادتي للمشاركة في المباريات".

العودة للأهلي

وعن الأهلي قال: "الأهلي هو من صنعني وهو سبب وجودي فيما وصلت له الآن، نتربى في الأهلي أننا لو شاركنا في بطولة ولم نفز بها فهناك مشكلة كبيرة حدثت".

وواصل تريزيجيه "لو فزنا 5 أو 6 بدر رجب مدربنا في الناشئين يكون غاضبا نريد الفوز بـ13 و14 هدفا".

وعن العودة للأهلي قال: "شرف لي العودة للأهلي فهو من صنع لي إرادة القتال وهو من جعلني أصل لما وصلت إليه، سأعود للأهلي حينما أحقق طموحاتي وأعود له لأحصد معه المزيد من البطولات".

رأيه في القمة

وعن انتصار الأهلي على الزمالك في القمة بخمسة أهداف لثلاثة قال: "كنت أتمنى أن تستمر نتيجة فوز الأهلي على الزمالك 5-1 كانت ستكون نتيجة للتاريخ رائعة وخاصة وهي أمام الزمالك النادي الكبير، ولكن الزمالك قدم 10 دقائق أخيرة مميزة وهذا دربي يشرف الكرة المصرية في العالم".

وأردف "الزمالك ناد كبير ولكنني أتحدث عن الأهلي لأنني ابنه والدوري قوي جدا".

وعن رأيه في أداء التحكيم المصري قال: "لا أرى أن هناك مشكلة في التحكيم ويجب أن يكون هناك دعم للحكام المصريين لو حكم أجنبي يُعامل بشكل مختلف، والحكم بشر يخطئ ويصيب مثلما أنا لاعب وأحيانا أهدر الفرص".

التعرض للإهانة

وكشف تريزيجيه عن تعرضه للإهانة حينما اتخذ قرار الانتقال لقاسم باشا في الدوري التركي وقال: "عندما انتقلت للدوري التركي الكل سخر مني".

وواصل "الدوري التركي به الكثير من الفرق العظيمة تعرضت لإهانات كبيرة لدرجة وصلت أن وكيل أعمالي وشقيقي طالباني بعدم التوقيع على العقود، وفي النهاية من الدوري التركي انتقلت للدوري الإنجليزي مباشرة".

لماذا فشل منتخب مصر في كأس العالم 2018

وعن سبب فشل منتخب مصر في حصد أي نقطة في كأس العالم 2018 قال: "أمام أوروجواري خسرنا في وقت قاتل ولم نكن سيئين وضد روسيا كنا أفضل".

وشدد "بين شوطي لقاء روسيا كنا نقول لبعضنا علينا أن ننهي المباراة سريعا كي لا تتأزم الأمور ولكن فجأة تلقينا 3 أهداف خلال 10 دقائق".

وأتم "بشكل عام كانت خبراتنا قليلة ونشعر أننا الآن لو ذهبنا مرة أخرى سنحقق شيئا كبيرا".