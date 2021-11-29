الخليفي ينفي تواصل سان جيرمان مع زيدان: لدينا مدرب رائع

نفى ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان ما يتردد عن تواصل ناديه مع زين الدين زيدان لتولي قيادة الفريق خلفا لماوريسيو بوكيتينو.

وتحدث الخليفي في تصريحات مقتضبة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية على هامش حضوره حفل الكرة الذهبية قائلا: "نحن سعداء للغاية بماوريسيو بوكيتينو".

وواصل "هو يقوم بعمل جيد ونحن نحتاج للوقت، أرى التكهنات المثارة حول تحدثنا مع مدربين آخرين وهذا غير حقيقي".

وأتم الخليفي حديثه "ليس لدينا أي تواصل مع زيدان أو مدربين آخرين".

وكانت العديد من التقارير الصحفية ذكرت تواصل سان جيرمان مع زيدان لقيادة الفريق في ظل احتمالية رحيل بوكيتينو إلى مانشستر يونايتد.