عبد الفتاح لـ في الجول: تقدمت باستقالي واتحاد الكرة رفضها.. واستمراري لن يطول

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 19:19

كتب : بسام أبوبكر

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

كشف عصام عبد الفتاح لـFilGoal.com رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تقدمه باستقالته من منصبه، وقابلها الاتحاد بالرفض.

وقال عبد الفتاح لـFilGoal.com: "تقدمت باستقالتي إلى اتحاد الكرة وهي استقالة مكتوبة وليست شفهية لكن أحمد مجاهد رفضها وأصر على استمراري في منصبي".

وأضاف "لن أستطيع الاستمرار في منصب رئيس لجنة الحكام وحتى إذا استمريت سيكون لفترة قصيرة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة".

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وشدد "أحترم الجميع ولكني أتعرض لهجوم عنيف وغير مبرر ولا يوجد له أسباب وكلها أمور غير صحيحة مثل المطالبة بركلة جزاء لسيراميكا ضد الزمالك".

واستمر في تصريحاته "عرضت لعبة سيراميكا والزمالك على جمال الشريف وخبير تحكيمي أجنبي آخر وأكدوا لي أنه لا يوجد ركلة جزاء".

وواصل "أتمنى من المحليين في الاستديوهات تطوير نفسهم مثلما نعمل على تطوير منظومة التحكيم المصري".

وأشار "التربص واضح جدا بنا من خارج الاتحاد ويأتي من أشخاص لهم مصالح ويهدفون لرحيلي ولكني أطمئنهم وأقول لهم إنني سأرحل عن لجنة التحكيم".

وأوضح "أعمل بشكل تطوعي في لجنة التحكيم ومنذ شهرين لم أذهب إلى بيتي بسبب حضوري لندوات ومحاضرات تطوير التحكيم".

وأتم تصريحاته "الأندية تدافع عن حقوقها ولا أحد يعترض، ولكن عندما أدافع عن حقوق التحكيم المصري الجميع يغضب من ذلك".

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