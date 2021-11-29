ترتيب الكرة الذهبية - هالاند في المركز الحادي عشر يليه لوكاكو

بدأت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في إعلان ترتيب القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية عن عام 2021، والمكونة من 30 لاعبا.

ويتنافس على هذه الجائزة العديد من النجوم أبرزهم ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وكريم بنزيمة نجم ريال مدريد وروبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ وجورجينيو لاعب وسط تشيلسي وإيطاليا.

وإليكم الترتيب النهائي وفقا لآخر ما تم الإعلان عنه:

11- إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) - (النرويج)

12- روميلو لوكاكو (تشيلسي / إنتر ميلان سابقا) - (بلجيكا)

13 - جورجيو كيليني (يوفنتوس) - (إيطاليا)

14 - ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) - (إيطاليا)

15 - رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) - (إنجلترا)

16 - نيمار (باريس سان جيرمان) - (البرازيل)

17 - لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) - (أوروجواي)

18 - سيمون كاير (ميلان) - (الدنمارك)

19 - ميسون ماونت (تشيلسي) - (إنجلترا)

20 - رياض محرز (مانشستر سيتي) - (الجزائر)

21 - برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - (البرتغال)

21 - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) - (الأرجنتين)

23 - هاري كين (توتنام) - (إنجلترا)

24 - بيدري (برشلونة) - (إسبانيا)

25 - فيل فودين (مانشستر سيتي) - (إنجلترا)

26 - نيكولو باريلا (إنتر ميلان) - (إيطاليا)

26- روبن دياز (مانشستر سيتي) - (البرتغال)

26 - جيرارد مورينو (فياريال) - (إسبانيا)

29 - سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) - (إسبانيا)

29 - لوكا مودريتش (ريال مدريد) - (كرواتيا)