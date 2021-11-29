ترتيب الكرة الذهبية - دياز وباريلا ومورينو معا في المركز الـ26

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 17:43

كتب : FilGoal

الكرة الذهبية

بدأت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في إعلان ترتيب القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية عن عام 2021، والمكونة من 30 لاعبا.

ويتنافس على هذه الجائزة العديد من النجوم أبرزهم ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وكريم بنزيمة نجم ريال مدريد وروبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ وجورجينيو لاعب وسط تشيلسي وإيطاليا.

وإليكم الترتيب النهائي وفقا لآخر ما تم الإعلان عنه:

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26 - نيكولو باريلا

26- روبن دياز

26 - جيرارد مورينو

29 - سيزار أزبيليكويتا

29 - لوكا مودريتش

الكرة الذهبية ميسي ليفاندوفسكي بنزيمة جورجينيو
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