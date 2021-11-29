مباشر - قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 17:29

كتب : FilGoal

قرعة كأس العالم للأندية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة بطولة كأس العالم للأندية 2021 التي تقام في الإمارات.

وتُلعب البطولة في الإمارات خلال الفترة من 3 فبراير 2022 وحتى 12 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، والسابعة في تاريخه.

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أما الهلال السعودي بطل آسيا يشارك في مونديال الأندية للمرة الثانية خلال السنوات الثلاثة الماضية.

بجانب تشيلسي بطل أوروبا، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل قارة أوقيانوسيا. والجزيرة الإماراتي بطل الإمارات ومستضيف البطولة.

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الأهلي كأس العالم للأندية تشيلسي
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