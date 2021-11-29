فيفا يشرح تقنية التسلل شبه الآلي والمستخدمة في كأس العرب

وصف بييرلويجي كولينا رئيس التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الاختبارات الأخيرة التي أقيمت لتقنية التسلل شبه الآلي هي أهم تجربة حتى الآن.

ويتم تطبيق تقنية التسلل الجديدة شبه الآلية في كأس العرب المقرر إقامته من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ويسعى فيفا في تسخير التكنولوجيا في كرة القدم لتلبية احتياجات اللعبة الحديثة ويعتبر كولينا تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي تعود بالفائدة على حكام المباراة.

وقال كولينا في تصريحاته للموقع الرسمي لـ فيفا: "التكنولوجيا مهمة ومفيدة جدا في كل من التحضير قبل المباراة وعملية صنع القرار أثناء المباريات".

وأوضح "في حالة التسلل سيتم اتخاذ القرار بعد تحليل ليس فقط مركز اللاعبين، إذ سيتم رسم خط وتقييم التدخل في اللعب أو مع الخصم يظل في يد الحكم".

كما تحدث يوهانس هولزمولر مدير إدارة التطوير التكنولوجي بـ فيفا قائلا "سنضع كاميرا تحت سقف كل ملعب وسيتم إرسال بيانات تتبع الأطراف المستخرجة من الفيديو إلى غرفة حكام تقنية الفيديو ويتم توفير خط التسلل المحسوب".

وكشف هولزمولر "بعد ذلك سيتم عرض الفرصة على الفور على تقنية الفيديو خلال بطولة كأس العرب".

واختتم تصريحاته "يستطيع مساعد حكم تقنية الفيديو في التحقق من صحة أمر التسلل وتأكيدها على الفور".

ويمثل تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي أحد الأهداف الرئيسية لـ فيفا في تحسين كفاءة وفعالية المباريات.